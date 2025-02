Los árbitros robots toman su primera prueba en la pretemporada de las Mayores

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Un sistema computarizado que canta bolas y strikes está a prueba durante los juegos de exhibición de entrenamiento de primavera del béisbol de las Grandes Ligas que comienzan el jueves, después de cuatro años de experimentos en las ligas menores.

El comisionado del béisbol, Rob Manfred, es un defensor del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes, que potencialmente, a partir de 2026, podría ser utilizado para ayudar a los árbitros de home en las Grandes Ligas, pero no para reemplazarlos.

PUBLICIDAD

A partir de 2024, MLB se concentró en probar un sistema de desafíos en el que el árbitro humano hace cada decisión original. Los datos de la prueba de entrenamiento de primavera podrían llevar a que MLB realice modificaciones en el sistema para los juegos de Triple-A esta temporada.

¿Cómo funciona el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes?

Los estadios están equipados con cámaras que rastrean cada lanzamiento y juzgan si cruzó el home dentro de la zona de strike. En las pruebas iniciales, los árbitros usaban auriculares y escuchaban “bola” o “strike”, luego transmitían eso a los jugadores y aficionados con señales manuales tradicionales.

El sistema de desafíos añade una complicación. Durante el entrenamiento de primavera, los árbitros humanos cantarán cada lanzamiento, pero cada equipo tendrá la capacidad de apelar dos decisiones por juego, sin adiciones para entradas extra. Un equipo retiene su desafío si tiene éxito, similar a las regulaciones para los equipos de las mayores con revisiones de video, que se utilizaron por primera vez para definir si un jonrón era válido en agosto de 2008 y se ampliaron ampliamente a muchas decisiones para la temporada de 2014.

Solo un bateador, lanzador o receptor puede desafiar una llamada, señalando con un toque en un casco o gorra; y no se permite asistencia desde el dugout. Un desafío debe hacerse dentro de los dos segundos, y la gráfica del lanzamiento y la zona de strike se mostrará en el marcador y en la transmisión. El árbitro luego anuncia el conteo actualizado.

MLB estima que el proceso promedia 17 segundos.

PUBLICIDAD

¿Dónde se probará el ABS?

Las Grandes Ligas han instalado el sistema en 13 estadios de entrenamiento de primavera que son hogar de 19 equipos. Los estadios de Florida son los de Detroit, Minnesota, los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh y Toronto, además del estadio compartido por Miami y San Luis.

Cinco sitios de prueba en Arizona son todos compartidos: los Diamondbacks/Colorado, los Medias Blancas de Chicago/Dodgers de Los Ángeles, Cleveland/Cincinnati, Kansas City/Texas y Seattle/San Diego.

Aproximadamente el 60% de los juegos de entrenamiento de primavera están programados para la prueba, aunque los equipos podrían jugar números muy diferentes de juegos con la prueba del ABS. Los Diamondbacks están programados para 29 juegos con ABS, mientras que los Cachorros apenas tienen siete.

¿Cuál es la tecnología?

Se instaló un sistema de cámaras de seguimiento de poses llamado Hawk-Eye y se utilizó para rastrear lanzamientos y determinar si están dentro de una zona de strike basada en la altura de cada bateador, quien es medido sin zapatos antes del primer juego de prueba de un equipo. MLB calcula que el proceso de calibración toma menos de un minuto para cada jugador.

Hay ocho cámaras en la mayoría de los estadios de entrenamiento de primavera en la prueba y 12 en el estadio de los Diamondbacks/Rockies.

Mientras que la zona de strike realmente llamada por los árbitros de grandes ligas tiende a ser ovalada, la zona de strike del ABS es un rectángulo, como en el libro de reglas.

Desarrollar un consenso sobre cómo debería ser una zona de strike computarizada ha sido un problema.

¿Cuándo comenzó las Grandes Ligas a usar el ABS?

Las Grandes Ligas comenzaron a experimentar con la tecnología de bolas/strikes en la Liga Atlántica independiente en 2019.

Se probó un sistema de desafíos en 2021 en ocho de los nueve estadios que componen la liga de Florida. El ABS se promovió a cinco parques de Triple-A en 2022 y se expandió a todos los estadios de Triple-A en 2023, con el robot únicamente para los primeros tres juegos de cada serie y un humano con un sistema de desafíos en los últimos tres. Ese sistema estuvo en funcionamiento al inicio de 2024, pero optó por sistema de desafíos total el 25 de junio pasado.

¿Qué tan exitosos fueron los equipos con los desafíos el año pasado?

Durante toda la temporada de Triple-A, la tasa llegó a ser del 51%. Los desafíos de la defensa ganaron el 54% y los de la ofensiva el 48%. Los desafíos con el límite de dos desafíos promediaron 3.9 por juego, incluyendo 2.2 por la ofensiva.

El porcentaje de éxito ha sido ligeramente mejor para las revisiones de video en las mayores. Los equipos aumentaron su tasa de éxito en las revisiones de video al 53,7% la temporada pasada, liderados por los Medias Rojas de Boston con un 67,9%.

Los porcentajes de desafío fueron más probables más tarde en el juego. Mientras que el 1,9% de los lanzamientos fueron desafiados en las primeras tres entradas, el 2,5% fueron desafiados desde la cuarta hasta la sexta, el 2,8% en la séptima y octava y el 3,6% en la novena.

¿Cómo ha cambiado la zona de strike computarizada con el tiempo?

Las Grandes Ligas han cambiado la forma de la zona de strike del ABS varias veces.

Comenzó con un ancho de 19 pulgadas en 2022, luego se redujo a 17 pulgadas, coincidiendo con el ancho del home. El estrechamiento de la zona de strike llevó a un aumento en las bases por bolas y solo pequeños cambios en las tasas de ponches.

La parte superior de la zona de strike era el 51% de la altura de un bateador en 2022 y 2023, luego se elevó al 53,5% en 2024 después de las quejas de los lanzadores de que la parte superior había estado demasiado baja. La parte inferior de la zona de strike ha sido del 27% desde 2022 después de haberse establecido inicialmente en el 28%.

No se toma en cuenta la postura de un bateador

El ABS toma la decisión de bola/strike en el punto medio del plato, a ocho 1/dos pulgadas del frente y ocho 1/dos pulgadas de la parte trasera. Esto contrasta con la zona del libro de reglas llamada por los árbitros, que dice que la zona es un cubo, y un strike es un lanzamiento que cruza cualquier parte.

Las tasas de ponches aumentaron un 0.5% y las tasas de bases por bolas aumentaron un 1% en juegos completos de ABS y un 0.8% en juegos de desafíos.

¿Cómo impactará el ABS en las transmisiones?

Preocupados de que el cuadro de la zona de strike en las transmisiones pudiera influir en si desafiar o no y causar que los aficionados griten a los jugadores para que reclamen, MLB planea experimentar con varias alternativas de transmisión, entre ellas: mostrar el cuadro pero no la bola; mostrar la bola pero no el cuadro; y mostrar solo las esquinas del cuadro.

¿Cómo pueden los jugadores dar su opinión?

Los iPads en el dugout disponibles para todos los equipos tendrán una aplicación llamada ProTABS que permite a los jugadores verificar lanzamientos contra su zona de strike individual. La información se actualizará después de cada aparición en el plato y los jugadores pueden dar comentarios a MLB sobre lanzamientos individuales y el sistema en general.