Celebrarán en Gurabo la competencia de porrismo y baile más grande del Caribe

El Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo será el escenario de la competencia más grande de baile y porrismo del Caribe, el Next Generation Championship 2025.

Este evento, que se celebrará el próximo primero de marzo de 2025, reunirá a sobre 800 atletas destacados en este deporte, no tradicional, provenientes de once municipios de Puerto Rico y de países invitados como Canadá, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica.

PUBLICIDAD

La competencia, que se espera sea una llena de mucha adrenalina y talento, será transmitida a través de la plataforma de streaming puertorriqueña Island Hub o su aplicación móvil mediante Pay-per-View.

“El objetivo primordial del Next Generation Championship es buscar exponer el talento de estos jóvenes en un deporte no tradicional, brindándoles mayor visibilidad y oportunidades que, en el futuro, podrían traducirse en becas universitarias y un camino profesional dentro de esta disciplina. Es por esto que estamos comprometidos en ofrecerles una experiencia única, mientras promovemos el desarrollo del porrismo y el baile en la isla”, expresó Roberto Muñiz, fundador de NextGen Cheer and Dance y organizador del evento.

Por su parte, el presidente de Island Hub, Joel Iván Rivera, destacó que “En Island Hub, nos sentimos honrados de apoyar eventos que resaltan el talento de nuestra juventud puertorriqueña. La transmisión del Next Generation Championship nos permite destacar a nuestros jóvenes atletas y exponer su esfuerzo y dedicación ante los miles de potenciales espectadores. Queremos que cada persona, sin importar dónde esté, pueda ser parte de esta emocionante competencia y disfrutar del mejor talento de este creciente deporte en la isla”.

Rivera enfatizó que la transmisión del Next Generation Championship a través de Island Hub representa un hito para el porrismo y el baile en Puerto Rico, al brindarles a los jóvenes atletas una plataforma de exposición sin precedentes. “A través de esta cobertura digital, el talento local podrá ser visto por una audiencia global, incluyendo reclutadores, universidades y organizaciones deportivas que cada vez más valoran estas disciplinas en sus programas. Además, esta iniciativa contribuye a la profesionalización del porrismo y el baile en la isla, ofreciendo a los competidores una oportunidad única para dar a conocer su desempeño y abrirse paso en el mundo deportivo a nivel internacional”, concluyó el Principal Ejecutivo de Island Hub.

La competencia comenzará a las 9:00 a.m. con el Campeonato de Baile y Porrismo Escolar en las categorías de elemental, intermedio, superior y universitario. Asimismo, el Campeonato All Stars está programado a partir de la 1:00 p.m. con la modalidad de “Cheerleading y “Performance Cheer”. En ambas categorías se utilizará el sistema de evaluación internacional donde miden el nivel atlético, artístico y acrobático en una rutina de dos minutos y medio compuesta de brincos, pirámides, acrobacias, sincronización, piruetas, tumbling y originalidad, entre otros aspectos. A diferencia de la categoría escolar, el All Star está basado en equipos compuestos de clubes abiertos a todos los atletas porristas del área.

PUBLICIDAD

Además de las competencias principales, se ofrecerán clínicas de acrobacias impartidas por entrenadores internacionales. De igual manera, el público podrá disfrutar de diversas actividades familiares y recreativas diseñadas para todas las edades, que incluyen exhibiciones, estaciones interactivas, entre muchas otras sorpresas.

El Next Generation Championship será transmitido en vivo por Pay-per-View a través de las plataformas digitales de Island Hub: myislandhub.com, descargando la aplicación móvil o por Roku Tv.

Los boletos están a la venta a $7.00 (entrada general), en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo. Para más información sobre el evento, puede visitar las redes sociales de Next Generation Cheer and Dance en Facebook e Instagram, o través de su página web – www.nextgeneration.com.https://www.nextgencheerdance.com/es