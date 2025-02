Djokovic cae en primera ronda del Abierto de Qatar ante Matteo Berrettini

Archivo (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

DOHA, Qatar (AP) — Novak Djokovic se despidió al inicio del Abierto de Qatar al sucumbir el martes 7-6 (4), 6-2 ante Matteo Berrettini.

Fue el primer partido del serbio desde que tuvo que abandonar en las semifinales del Abierto de Australia debido a un desgarro muscular en la pierna izquierda.

Djokovic, de 37 años y actualmente séptimo en el ranking, perdió ante el italiano Berrettini por primera vez en cinco enfrentamientos en su carrera y tendrá que esperar para unirse a Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103) como los únicos jugadores en el club de 100 títulos en la gira de la ATP.

El campeón de 24 torneos de Grand Slam avanzó a las semifinales del Abierto de Australia, pero se retiró del partido contra Alexander Zverev debido a la lesión.

Djokovic afirmó que no tenía “ningún dolor ni molestia”.

“Hoy fui superado por un jugador simplemente mejor”, dijo. “No estuve en el nivel que deseaba, y podría ser que todavía no me estoy moviendo como quiero moverme, pero... jugué sin dolor, así que no hay excusa en eso”.

Berrettini ganó por décima vez en su carrera contra un Top 10 y se enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor en la segunda ronda.

También el martes, el australiano y segundo preclasificado Alex de Miñaur venció 6-1, 7-5 al ruso Roman Safiullin.

El ruso Daniil Medvedev (4) dio cuenta 4-6, 7-5, 6-3 de su compatriota Karen Khachanov.