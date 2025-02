Durant valora otra oportunidad de regresar al Chase Center, esta vez para el Juego de Estrellas

SAN FRANCISCO (AP) — Luego de jugar en San Francisco y antes de dirigirse al autobús, Kevin Durant acostumbra tomarse unos minutos para despedirse de todas las caras familiares y viejos amigos.

El astro de Phoenix atesora cada visita de regreso al Chase Center. Y encuentra un significado especial en disputar el Juego de Estrellas de este fin de semana frente a tantos aficionados del área de la Bahía de San Francisco que aún lo quieren y aprecian todo lo que logró con los Warriors.

PUBLICIDAD

“Por supuesto, éste es mi hogar, tengo murales míos en el vestíbulo, ¿qué te puedo decir?”, dijo Durant con una sonrisa. “He estado diciendo esto desde que me fui de aquí, siempre va a ser parte de mi ADN, esto está en mi sangre. Finalmente alguien me está escuchando, pero siempre se sintió como un hogar. Desde que me fui de aquí siempre ha sido así.”

Claro, Durant desearía que Devin Booker, su compañero de los Suns, hubiera sido seleccionado para unirse a él en San Francisco para las festividades del Juego de las Estrellas. Durant acude al encuentro estelar por 15ta ocasión en su carrera.

El martes, alcanzó los 30.000 puntos en su carrera. El jugador de 36 años tendrá muchas razones para celebrar.

Se convirtió en el octavo jugador en la historia de la NBA en anotar 30.000 puntos, uniéndose a LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain. Julius Erving también alcanzó la marca al combinar sus puntos anotados en la NBA y la ABA.

“Probablemente sea el tirador más increíble con el que he estado,” dijo el entrenador de los Suns, Mike Budenholzer, después de que Durant alcanzó la marca. “He competido contra él muchas noches, así que es agradable estar de su lado. La forma en que puede elevarse y lanzar frente a la gente, su altura, su manejo del balón, es tremenda. Simplemente, si él no es el tirador más increíble, no estoy seguro de quién lo es. Es genial estar a su alrededor todos los días.”

PUBLICIDAD

Su visita más reciente a San Francisco, el 31 de enero, incluyó un intercambio amistoso y entretenido de provocaciones con el exastro de los SuperSonics de Seattle, Gary Payton.

Payton estaba en un asiento apenas detrás de la línea de banda, opuesta al banco de Golden State, para observar a su hijo Gary Payton II.

Se hicieron gestos, debatieron sobre sus respectivas eras en la NBA y habilidades de anotación.

Y Payton le recordó a Durant: “Yo era un base, tú eres un anotador.”

“Yo le dije, ’revisa mis videos, amigo, yo hago de todo'", respondió Durant.

Ahora Durant ciertamente encontrará la manera de deslumbrar a la multitud en San Francisco. Pasó algunos de los mejores días de su carrera jugando para estos apasionados fanáticos.

Durant tiene un récord de 3-2 en el Chase Center esta campaña, en la que promedia 22,4 puntos, atinando el 39,8% de sus tiros de campo. Su mejor producción fue de 31 puntos el 28 de diciembre, en una derrota por 109-105.

Durant pasó tres temporadas con los Warriors desde 2016 hasta 2019 y los guio a un par de campeonatos, destacando junto a Stephen Curry y Draymond Green.

El entrenador Steve Kerr nuevamente tuvo la oportunidad de dirigir a Curry, Durant y a la selección de Estados Unidos para ganar una medalla olímpica de oro el verano pasado en París, una experiencia especial para todos ellos al estar juntos nuevamente.

“Destaca su capacidad para disparar contra cualquier defensa, cualquier defensor, nadie ha tenido ese tipo de habilidad con esa estatura,” dijo Kerr sobre Durant.

Durant espera poder observar todo en su retorno a la ciudad mientras el mundo lo mira a él.

Aunque sean breves reuniones, son significativas y memorables de todos modos, al igual que su conversación retadora con Payton.

“Claro que va a ser un regreso a casa,” dijo Durant. “Es como si volviera a casa. Tres años aquí fueron una parte enorme de mi vida, así que sí, es un regreso a casa.”___