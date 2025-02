Comentarista de ESPN comentó que se “divorciaría” de Serena Williams luego de su presentación en el Super Bowl

El famoso comentarista deportivo Stephen A. Smith desató una polémica al opinar sobre la inesperada aparición de Serena Williams durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La extenista fue captada bailando mientras Kendrick Lamar interpretaba “Not Like Us”, una canción lanzada en medio de la disputa entre Lamar y Drake, con quien Williams estuvo vinculada sentimentalmente en el pasado.

La aparición de Williams en el Super Bowl avivó la controversia entre Lamar y Drake, cuya disputa ha dominado la escena del rap en los últimos meses. En la canción “Not Like Us”, Lamar aparentemente advierte a Drake que “mejor no hable sobre Serena”, lo que ha sido interpretado como una referencia a la supuesta relación que la extenista tuvo con el canadiense.

Stephen A. Smith arremete contra Serana Williams luego de su aparición en el Super Bowl

Durante el programa “First Take” de ESPN, Smith comentó que si estuviera casado con alguien que se uniera a molestar a su ex, optaría por el divorcio. “Si estoy casado y mi esposa va a unirse a molestar a su ex, que regrese con él. Porque claramente no me pertenece. ¿Por qué te preocupas por él si estás conmigo? Adiós”, afirmó.

Las palabras de Smith provocaron reacciones mixtas en redes sociales y entre sus colegas. Ryan Clark, coanfitrión del programa, le respondió en tono de broma, sugiriendo que cualquier hombre casado con Serena Williams “sería un hombre guardado de todos modos”, insinuando la enorme influencia y éxito de la exdeportista.

A pesar de la polémica, el esposo de Williams, Alexis Ohanian, no mostró señales de incomodidad. A través de su cuenta de X, elogió la presentación de su esposa, calificándola como “lo mejor del Super Bowl”.

Serena Williams no escapa a la polémica del show de medio tiempo del Super Bowl

Venus Williams también respaldó a su hermana, compartiendo en redes sociales un video de Serena bailando y recordando que este no es el primer crip walk que realiza en público, pues en 2012 celebró de la misma manera su título en los Juegos Olímpicos de Londres.

Williams, por su parte, se tomó la situación con humor. En sus redes sociales escribió: “no hice crip walk así en Wimbledon. ¡Uy, me habrían multado! Fue todo amor”. Más allá de la controversia, la presentación de Lamar fue uno de los momentos más comentados del Super Bowl.