Rafa Campos participará en el “Arnold Palmer Invitational” en Orlando

El golfista puertorriqueño Rafa Campos sigue labrándose un camino importante en el golf, deporte que hoy es su trabajo y el que práctica desde sus 9 años.

A raíz de su primera victoria el pasado noviembre en el Butterfield Bermuda Championship, Campos recibió una llamada para asistir al Arnold Palmer Invitational en Orlando, uno de los 8 torneos realizados por invitación exclusiva del principal circuito del golf mundial, PGA Tour.

PUBLICIDAD

El Arnold Palmer Invitational, torneo originado en el 1966, y que este año se celebrará del 6 al 9 de marzo en Bay Hill Club & Lodge en la ciudad de Orlando, forma parte de los 8 torneos de la temporada 2025 del PGA Tour donde solo participan los mejores jugadores de la liga y otros por estricta invitación. The Sentry, AT&T Pebble Beach Pro-Am, Genesis Invitational, Memorial Tournament, RBC Heritage, Wells Fargo Championship y Travelers Championship completan el selecto grupo de torneos, conocidos como signature events, eventos donde todo jugador profesional aspira a jugar.

“Estoy muy emocionado de esta nueva oportunidad en mi carrera. Sin duda, los pasados 3 meses han sido una gran bendición y son el mejor ejemplo de que hay que continuar luchando por lo que uno desea alcanzar. Toda la vida he trabajado para este momento que estoy viviendo ahora y sé que los fanáticos del golf entienden perfectamente el porqué, y por primera vez desde su creación, este año no estaré en el Puerto Rico Open. ¿Qué si estoy triste?, claro que lo estoy, pero a la misma vez, ser invitado para estar en un torneo como el Palmer’s es una posibilidad profesional que no puedo pasar por alto en mi trabajo. Yo creo en el golf de mi país, en el talento que crece y confío que la cepa que se desarrolla trabaje y crea en sus sueños, así como un día yo lo hice; han sido muchos años, pero todo lo bueno toma tiempo. Agradezco el apoyo incondicional, el cariño y las buenas vibras que siempre me han acompañado por todos estos años gracias a Puerto Rico y estoy seguro que ese mismo support lo recibirán mis compañeros que estén jugando en la isla”, puntualizó Rafa Campos.

Chi Chi Rodríguez le ganó a Arnold Palmer

La historia entre Puerto Rico y Arnold Palmer se remonta a 1963 cuando el único golfista puertorriqueño en el circuito del PGA Tour hasta entonces, Chi Chi Rodríguez, ganó por un golpe a Palmer a quien se le atribuye ser uno de los 3 jugadores pilares en la comercialización y popularización del golf.

Antes de llegar al Arnold Palmer, Rafa Campos participará en el México Open del 20 al 23 de febrero y en el Cognizant Classic del 27 de febrero al 2 de marzo en México y Florida, respectivamente.