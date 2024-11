Mark Cavendish anuncia su retiro del ciclismo profesional

SINGAPUR (AP) — Mark Cavendish, uno de los mejores velocistas de pista en la historia del ciclismo, planea retirarse el domingo después de competir en el Tour de Francia Criterium.

El ciclista de 39 años rompió el récord de Eddy Merckx de etapas ganadas en la historia del Tour de Francia con su 35ma victoria el pasado julio.

“He tenido la suerte de hacer lo que amo durante 20 años y ahora puedo decir que he logrado todo lo que pude en la bicicleta”, escribió el nativo de la Isla de Man el sábado en Instagram.

“El ciclismo me ha dado tanto y amo el deporte, siempre he querido marcar la diferencia en él y ahora estoy listo para ver qué me depara el próximo capítulo”.

Apodado el “Misil de Man”, Cavendish confirmó que la competencia del domingo será “la última competencia de mi carrera profesional en el ciclismo”.

Cavendish inicialmente planeó retirarse después de la temporada 2023, pero cambió de parecer y regresó con el objetivo de superar a Merckx en victorias de etapa del Tour de Francia.

Igualó la marca de Merckx de 34 victorias durante el Tour 2021, aunque a diferencia del gran belga, Cavendish nunca ganó el título general.

Cavendish ganó etapas en las tres Grandes Vueltas —las otras son el Giro de Italia y la Vuelta a España— y se convirtió en campeón mundial en 2011.