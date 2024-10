La Globalización de WWE

La globalización de la WWE es un fenómeno fascinante dentro de la industria del entretenimiento, especialmente en el ámbito deportivo.

Desde su fundación, la WWE (World Wrestling Entertainment) ha buscado expandir su alcance más allá de las fronteras estadounidenses. Sin embargo, este objetivo se ha acelerado notablemente en los últimos años, gracias a la visión de figuras clave como Triple H y el CEO Nick Khan. El traslado de la mayoría de sus Premium Live Events (PLEs) a países fuera de los Estados Unidos ha sido una estrategia central en este esfuerzo por mundializar el producto. ¡Y el negocio está en su mejor punto!

Tradicionalmente, la WWE celebraba sus eventos PLE casi exclusivamente en territorio estadounidense. Era muy extraño que llevaran sus principales eventos fuera del territorio estadounidense. Sin embargo, tiempo después de la pandemia causada por el COVID-19, una era que desafió la continuidad de muchos eventos deportivos y de entretenimiento, la WWE comenzó a replantearse su estrategia para reavivar y aumentar su base de fanáticos globales. Esta reconsideración estratégica coincidió con la implementación más amplia de eventos PLE en locaciones internacionales.

Uno de los primeros pasos hacia esta globalización se dio en 2022 con la llegada de Clash at the Castle a Cardiff, Gales. Sin embargo, fue el acuerdo de 50 millones por evento con Arabia Saudita que les ayudó a WWE a comprender que el mundo pagará más dinero por sus eventos y que pueden ser vendidos como una atracción turística al universo. No es secreto que todos sus PLE se venden en su totalidad y que el universo de la WWE viaja a donde tenga que ir para poder ser testigo de la mejor acción en persona. Sin embargo, el evento en Gales representó el primer gran show de la WWE en el Reino Unido en más de treinta años.

Bautizado por fanáticos y críticos como un éxito, puso de manifiesto el ansia de un público internacional por disfrutar de eventos de gran envergadura sin tener que viajar al continente americano. Este fue solo el inicio de una serie de PLEs internacionales que han redefinido la imagen de la empresa. En 2023, la WWE celebró Backlash en San Juan, Puerto Rico, en un exquisito despliegue que rindió homenaje tanto a la cultura local como a la rica historia del wrestling en la región. Tuvimos a Bad Bunny luchando contra Damian Priest y hasta el debut de Brock Lesnar en la isla. Pero esto fue gracias a un acuerdo entre el Departamento de Turismo, quien dio una puja de 1 millón de dólares para concretar dicho evento, lo que generó mucho más dinero en turismo por la cantidad enorme de público que viajó de países como Estados Unidos, México y Canadá para ser testigos de dicho evento.

Luego de Backlash es que se encendió la verdadera llama. ¡Es Jua sonó en todo el mundo! La lucha libre es cultura y patrimonio en la isla desde la fundación de WWC hace 51 años, pero fue ese segundo PLE en la isla lo que levantó las verdaderas pasiones. El público consideraba la audiencia en la isla como la mejor en todo el mundo. Lo que generó un debate amistoso de otros países diciendo que ellos tenían el mejor público y que la WWE debía llegar para ser testigo de ello.

Esto lleva a que Money in the Bank de ese año tuviese lugar en Londres, Inglaterra, lo que reafirmó el compromiso de la empresa de llevar sus eventos a nuevos rincones del mundo. El impacto de estos eventos ha sido profundo. Los mercados internacionales, especialmente en Europa, Asia y América Latina, han demostrado ser fundamentales para el crecimiento y la relevancia continua de la WWE. Mediante la expansión de sus eventos PLE a nivel global, la WWE no solo ha diversificado su público, sino que también ha capturado una base de seguidores que trae consigo diversidad cultural y entusiasmo.

Este enfoque global es particularmente relevante en la era de Triple H y Nick Khan. Ambos líderes han impulsado una visión que se enfoca en la internacionalización del producto, reconociendo que el futuro del entretenimiento en vivo depende de cruzar fronteras. Bajo su liderazgo, la WWE busca no solo fortalecer su presencia existente en mercados tradicionales, sino también explorar nuevos territorios aún emergentes para el wrestling. Asimismo, este cambio ha tenido un impacto económico significativo. Los eventos internacionales no solo generan ingresos masivos a través de la venta de boletos, sino que también impulsan el turismo y las economías locales, crean asociaciones con marcas internacionales, y expanden el alcance del producto de manera que las transmisiones televisivas regulares no podrían. Digamos que la WWE agarró el sartén por el mango y le están dando cátedras a otras ligas deportivas de a donde debe evolucionar su producto.

Además, la experiencia que la WWE ofrece en estos eventos va más allá del espectáculo dentro del ring. La empresa se involucra con las comunidades locales, participa en proyectos benéficos y colabora con talentos locales, lo cual fortalece y refuerza su nueva marca global. Así, a través de su estrategia de internacionalización de los PLEs y liderada por visionarios como Triple H y Nick Khan, la WWE ha logrado no solo resurgir post-pandemia pero posicionarse firmemente como un fenómeno mundial. Con sus ojos puestos en un futuro aún más diverso y expansivo, la empresa sigue revolucionando el panorama del entretenimiento deportivo, destacando que el wrestling, al igual que cualquier otro deporte, no conoce fronteras. Y en este viaje global, la WWE parece apenas estar comenzando.

La WWE ha ido en PLE a Francia, Inglaterra, Escocia, Arabia Saudita, Canadá, Puerto Rico, Alemania, India, Australia y hasta Gales. La lucha libre y entretenimiento deportivo no se siente igual en todas partes. Así que lo más responsable fue enviar un corresponsal a que nos explique cómo se sintió esto desde las gradas. Ahí entra Michael Martínez a la ecuación. Mike es un juanadino viviendo en Irlanda del Norte junto a su esposa. Ambos tienen su negocio familiar, pero en adición, Michael es periodista especializado para Lucha Libre Online, y como parte de esta colaboración, con Metro Puerto Rico y El Calce.

Veamos la globalización de la industria de la lucha libre a través de los ojos de Michael.

“Mi nombre es Michael Martínez. Soy de Juana Díaz. Actualmente vivo en Irlanda del Norte y la lucha libre me ha dado la oportunidad de viajar y trabajar en diferentes partes del mundo. Actualmente he ido a todos los PLE que ha hecho WWE en el continente europeo siendo, el único periodista latino en lograr esta gesta”.

Inglaterra: “Inglaterra es el país madre del Reino Unido y ha tenido lucha libre desde los años 1930. Las dos súper estrellas más grande de dicho país son Big Daddy y Giant Haystack actualmente. Inglaterra cuenta con uno de los estados más iconicos del mundo entero, el “Wembley Stadium” en Londres, el lugar que Freddie Mercury y Queen hizo suyo. Donde se juegan finales de fútbol importantes. Así que tiene arenas grandes y enormes, todas cargadas de historia e icónicas”.

“La WWE también se espera que eventualmente tenga su primer WrestleMania en Londres. Triple H y Nick Khan se reunieron con el Alcalde de Londres sobre dicho tema. Sería la primera vez que WWE hace un WrestleMania en Europa. Yo estuve presente en Londres, donde el nuestro, Damián Priest, en el año 2023 ganó su lucha “Money in the Bank”. Luego de su lucha pude conversar con él en una emotiva entrevista y donde catapultó su carrera para ganar el Campeonato Peso Completo de la WWE meses después en WrestleMania 40″.

“La fanaticada Inglesa es la más pasional en el Reino Unido, pues cuenta con una base de equipos de fútbol de la Premier League y parecido a Gales, adaptan los coros o chants del futbol a la lucha libre. Cada país es diferente, pero en Inglaterra la lucha se vive como si fuese un partido de fútbol del Liverpool, una eterna marea que solo sube y estalla en el momento clave del show. Tienen que estar ahí para entenderlo”.

Gales: “En el año 2022 la WWE presentó su primer PLE Clash At The Castle en Cardiff ante 62,215 fanáticos en el Reino Unido después de 30 años de ausencia. La fanaticada estaba eufórica y cantaban coros de futbol adaptados a la lucha libre. Parecía un partido de una copa mundial de FIFA. El público respaldaba al local a muerte. Era Gales & Drew McIntyre contra el mundo entero. Sin embargo, algo diferente a Reinó Unido, es que el público, en su amplia mayoría, eran jóvenes. En Inglaterra había mucha variedad demográfica, pero Gales era mucho hombre joven gritando en masas. Similar a Puerto Rico, lo volvieron una fiesta”.

Puerto Rico: “Los luchadores más conocidos de Puerto Rico son Carlos Colón, Pedro Morales, Chiky Starr y Ray González. Voy a las carteleras luchisticas en Puerto Rico desde el año 1991. He visitado múltiples Aniversarios de WWC y tengo que admitir, que Puerto Rico tiene la fanaticada más pasional del mundo entero. Podría estar parcializado, pero no importa, yo he vivido todo, y no hay nada como Puerto Rico”.

“Me atrevo a decir que vi a Carlos Colón luchar cientos de veces, viví motines dentro de coliseos, vi fanáticos cruzando la barrera y entrando al ring a atacar luchadores y hasta vi como amenazaban de muerte a luchadores. De hecho he entrevistado a muchos luchadores que me han hablado de cómo la fanática del arrojaba objetos al cuadrilátero y le rajaban la cabeza a los luchadores. El Bronco #1 me habló sobre sucesos que los fanáticos lo seguían en la autopista, y eventualmente por el monumento del Jibaro en Cayey, le gritaron “Bronco C@br0n” y le dispararon. Al Bronco le quemaron su guagua en Loíza. Entre otras cosas más”.

“Sin embargo, la WWE también fue a Puerto Rico con un premium live event llamado Backlash. El primero en casi 20 años donde Bad Bunny se enfrentó a Damián Priest en una excelente lucha que TODO el coliseo estuvo de pie de principio a fin. Mano, parecía un Jangueo. Si tú no estabas allí, tú sentías la urgencia de estar allí. La ola del público, las paredes vibrando y ver los talentos igualmente en shock por la vibra que los boricuas le entregaron fue mágico”.

“El Jua es todo. El público boricua se mete en cada lucha como si su futuro económico dependiera de ello. Ellos sufren los golpes a su favorito como si hubiesen apostado la casa a que Cody Rhodes le iba a ganar a Brock Lesnar. Sin contar que fue Puerto Rico quien impulsó más aún a Iyo Sky. Es cultura y patrimonio en Puerto Rico, y la fanaticada boricua está en la cima de esta lista”.

Francia: Francia hizo historia en la Lucha Libre Profesional. El luchador francés más grande de la historia fue La octava Maravilla del mundo André The Giant. Desde ese entonces no han tenido oro luchador de calibre mundial. La WWE sigue expandiéndose por Europa y a nosotros nos tocó ir a Lyon, en Francia. Contrario a París, Lyon es una ciudad cálida y su gente es amable, lo que cambia completamente la vibra”,

“Actualmente la fanáticada Francesa es la fanaticada mas ruidosa del mundo entero. No lo digo yo, pues WWE informó los decibeles estaban en 114 y que fueron más ruidosos desde el principio hasta el final. Rompieron récord de ruido hecho en la arena. El estadio vibraba y las cámaras que grababan el evento se sacudían de lado a lado. Nunca pero nunca había presenciado algo igual. Lyon trajo el ruido, la emoción y la pasión como nunca antes se había visto en el deporte de las mil emociones”.

Japón: Los luchadores más conocidos en la historia de Japón son Rikidōzan, Giant Baba, Antonio Inoki y Great Muta. La lucha libre en Japón es casi una religión donde todos los días hay funciones en todo el país pero especialmente en la ciudad de Tokyo hay sobre 15 a 20 carteleras a la semana. He visitado empresas como WWE, All Japan, New Japan, Stardom, Marvelous, Dragon Gate y Sendai Girls. Como dato curioso la lucha libre Japonesa es conocida como el Strong Style. Este estilo que fue influenciado por la lucha libre puertorriqueña en los años 70′s. El estilo Brawler que se luchaba en la isla Japón lo convirtió como el Strong Style”.

“A diferencia del continente Americano y el Europeo la fanaticada japonesa es muy callada. No son muy expresivos y se siente extraño ya que nunca había presenciado algo similar. Los luchadores japoneses todavía trabajan muy vieja escuela y no comparten su vida privada en las redes sociales a diferencia de los demás luchadores del mundo entero. En Japón todavía existe el misticismo que atrae al fanático a saber más del luchador y por eso la lucha libre en el país del sol saliente es tratada con tanto respeto. De hecho, hay reportes que indican que la WWE está interesada en llevar un PLE a Japón. Es buen negocio”.

Estados Unidos: Los Luchadores más conocido de los Estados Unidos son Hulk Hogan, Ric Flair, Stone Cold Steve Austin, The Rock y Undertaker. La fanaticada Americana es la más conocida a nivel mundial ya que ha presenciado los momentos más grandes en la historia de la lucha libre. Desde la época de los territorios, el rock and wrestling, la golden era, la new era, el attitude era, la ruthless aggression era, entre otras… La fanaticada americana es una fanaticada muy hardcore y muy tradicional por cómo dije al principio. Ha vivido los mejores momentos de la lucha libre pero ya que WWE ha expandido sus horizontes a Europa ha encontrado que Francia, Escocia, Inglaterra y Alemania tienen un fan base más sólido que el americano”.

“Todo va a depender de donde estés ubicado. El público en Nueva York te arrancará las sillas si su favorito pierde y son muy pasionales. Pero si vas a Omaha en Nebraska, te podrías echar un nap en las gradas. En Florida hay mucho latino y son pasionales en ciudades como Orlando, Tampa y Miami. Estados Unidos es una caja de Pandora regional y dependerá de donde estés, pero cada estado es diferente, y por lo tanto, la audiencia será distinta”.

Escocia: Escocia es el segundo país más grande del Reino Unido y cuenta con luchadores de talla mundial como Drew McIntyre, Alba Fyre, Isla Dawn, Piper Niven y Nikki Cross. Glasgow, capital de Escocia tuvo su primer PLE el pasado Julio y no fue una decepción. El nuestro, Damián Priest, defendió su Campeonato Mundial Peso Completo de la WWE contra el local, Drew McIntyre, en dónde los escoceses tuvieron que tragar hondo porque el boricua salió victorioso”.

“Yo fui el único en la arena en estar de pie celebrando la victoria de nuestro campeón. Me sentía como un fan de los Leones de Ponce celebrando una victoria en el Rancho Vaquero. La fanaticada escocesa definitivamente está entre las 5 mejores del mundo. Casi me arrancan la cabeza ese día, pero los llevo en mi corazón. Y en la cabeza por la pila de vasos con cervezas que salieron volando”.

Alemania: “WWE presentó su primer PLE en Alemania Bash in Berlín en el Uber Arena (justo enfrente del muro de Berlín) y no fue una decepción. El campeón mundial, Gunther, es un luchador de Austria pero sus inicios en la lucha libre los pasó en Alemania, vivía en Alemania y los alemanes lo han adoptado como uno más de ellos. Aparte de su personaje, que puede ser un poco controversial en esa parte del mundo, pero le queda increíble. Este estuvo defendiendo su campeonato peso completo de la WWE contra Randy Orton, donde se llevó la victoria y el estadio se quería caer”.

“La fanaticada Alemana es muy buena. Casi alcanzaba a la de Francia en nivel de ruido. Ellos tenían muchos coros y canciones que cantaban pero como no hablo alemán, no entendían nada. Me encantó la vibra y fue tremenda experiencia. El público es muy pasional y sus cánticos peculiares fueron el Spotlight del PLE casi en su totalidad”.

Irlanda: “Irlanda es el país donde resido. Para ser exacto en Belfast, la capital del norte de Irlanda. Dublín la capital de la Republica de Irlanda y me queda a 2 horas en carro o tren. En Irlanda hay mucha Lucha Libre a pesar de que es un deporte entretenimiento que llegó a tener su primera empresa hace unos 20 años. En tan poco tiempo, Irlanda compite con los demás países del mundo tiene luchadores de calibre mundial que trabajan para la WWE como Finn Balor, Becky Lynch, Sheamus, JD Mc Donagh y Fit Finley”.

“El Chief Content Officer de la WWE, Triple H mencionó una vez que le encanta la ética de trabajo de los luchadores Irlandeses. La lucha libre irlandesa celebra su aniversario cada octubre y la gente tiene una gran pasión por la lucha libre. Hay rumores de que la WWE pueda hacer un PLE para el año 2025 en Belfast on Dublín. Pero su público es otra cosa”.

Lucha Libre Online reportó que la WWE está evaluando México, Japón, Chile y posiblemente Italia como próximos destinos para grandes eventos. La WWE ha roto todos los récords de venta de boletos, auspicios, televidentes y venta de mercancía en este año 2024. Ahora con la llegada del producto a Netflix, la WWE continuará globalizándose y ganando terreno global como forma de entrenamiento de predilección. La novela favorita de los hombres y mujeres está más caliente que nunca, y ahora, cada vez más cerca de ti. ¡Gózatelo!

