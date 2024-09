Sinner remonta para vencer a Safiullin en China

El número uno del mundo Jannik Sinner remontó para vencer 3-6, 6-2, 6-3 al ruso Romann Safiullin en la segunda ronda el sábado del Abierto de China y poco después se enteró de que su caso de dopaje aún no ha terminado.

Mientras Sinner estaba en la cancha en Beijing, la Agencia Mundial Antidopaje anunció que buscará un veto de uno a dos años para el campeón del U.S. Open y quien dio positivo dos veces por un esteroide anabólico en marzo. Un tribunal independiente de la Agencia de Integridad del Tenis Internacional decidió no suspenderlo el 20 de agosto tras determinar que no tuvo la culpa.

Ahora su destino será determinado por el Tribunal de Arbitraje Deporte después de que la AMA presentó el jueves la apelación.

En la cancha, el dos veces ganador de un Grand Slam nuevamente se encontró en desventaja después de que Safiullin lo quebró dos veces para ganar el primer set.

Gradualmente la potencia y precisión en la línea de base de Sinner comenzó a afectar a su rival ruso y le ayudó al italiano a ganar siete games seguidos para empatar 2-2 el segundo set para continuar creciendo y conseguir la victoria.

Sinner, quien ha disputado al menos los cuartos de final de todos los torneos que ha disputado en el 2024, enfrentará ahora a Jiri Lehecka, quien horas antes superó a Roberto Bautista Agut 3-6, 6-2, 6-1.

También el sábado, el italiano Flavio Cabolli avanzó al vencer 6-4, 6-2 a Pavel Kotov.

El tercer sembrado Daniil Medvedev, quien perdió con Sinner la final del Abierto de Australia, también se colocó entre los mejores ocho al superar 7-6 (6), 6-2 al francés Adrian Mannarino.

Medvedev, campeón del U.S. Open 2021, tuvo ocho aces y quebró el saque de Mannarino cuatro veces y disputará los cuartos por 75ma ocasión en la ATP.

“Los títulos son más importantes que las finales. Pero incluso 75 veces a cuartos de final es increíble”, indicó el ruso. “Cuando dispute los cuartos por primera vez en Moscú estaba muy feliz y ahora son 75. Sigo feliz, pero no de la misma manera”.

En las mujeres, la campeona del U.S. Open Aryna Sabalenka avanzó a la tercera ronda al eliminar por 6-4, 6-1 a la tailandesa Mananchaya Sawangkaew, quien venía de la ronda de clasificación.

“En el primer set batallé un poco con el ritmo”, reconoció Sabalenka, cuyo mejor resultado en Beijing han sido los cuartos de final. “En el segundo set pareció que todo empezó a funcionar mejor. Por eso creo que fue más fluido y con mejor calidad”.

Sabalenka (2) es la primera sembrada en ausencia de Iga Świątek. Su próxima rival es la estadounidense Ashlyn Krueger, quien superó 6-1, 7-6 (4) a la neozelandesa Lulu Sun.

Jasmine Paolini remontó tras un mal primer set para vencer 1-6, 7-5, 6-4 a la danesa Clara Tauson. La italiana enfrentará a la polaca Magda Linette, después de que la 31ma sembrada necesitó de tres para dejar fuera a Moyuka Uchijima 6-4, 4-6, 6-3.

Daria Kasatkina (9) venció a la croata Jana Fett 6-1, 6-2. Enfrentará ahora a Amanda Anisimova, quien superó a la colombiana Camila Osorio 1-6, 6-3, 6-4.

La campeona de Wimbledon Barbora Krejcikova fue eliminada por la rumana Jaqueline Cristian 1-6, 6-4, 7-5.

JAPÓN

Tomas Machac sorprendió al quinto sembrado Tommy Paul por 2-6, 6-3, 7-6 (4) para avanzar a cuartos de final y con lo que siguió la tendencia de decepciones para los primeros sembrados en Tokio.

El primer sembrado Taylor Fritz, Casper Ruud (3) y Stefanos Tsitsipas (4) quedaron fuera en la primera ronda antes de que el segundo sembrado Hubert Hurkacz fuera eliminado en la segunda ronda para el estadounidense Jack Draper.

Holger Rune (6) es el máximo sembrado que continúa con vida. El danés venció 6-2, 6-4 al favorito local Yoshihito Nishioka.

El campeón defensor Ben Shelton (8), es el otro jugador sembrado que estará en cuartos de final.

Kei Nishikori superó por 6-2, 6-3 a Jordan Thompson y enfrentará a Rune en cuartos.