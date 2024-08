Mike Tyson revela que está tomando hongos durante su preparación para la pelea con Jake Paul

El anuncio de que Mike Tyson está incorporando hongos psicodélicos en su entrenamiento para la próxima pelea contra Jake Paul ha causado un gran revuelo en el mundo del boxeo y del entretenimiento. El legendario exboxeador compartió esta inusual estrategia durante una aparición en el podcast IMPAULSIVE de Logan Paul, revelando detalles sorprendentes sobre su enfoque de preparación para el combate.

En una revelación, Tyson explicó que considera los hongos psicodélicos como una parte esencial de su rutina de entrenamiento para sus enfrentamientos.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, describió cómo estos hongos le hacen sentir “hermoso” y lo llevan a un estado que él mismo describe como celestial. Este enfoque poco convencional destaca la singularidad y la mentalidad no convencional de Tyson en su preparación para la pelea.

Además, el exboxeador mencionó que es probable que en la noche de la pelea aún tenga residuos de hongos en su sistema debido al procesamiento de los mismos, lo que añade un elemento intrigante a su estrategia de entrenamiento.

¿Sustancia prohibida?

Aunque esta revelación ha generado cierta controversia, se ha confirmado que la psilocibina, el compuesto psicoactivo presente en los hongos mágicos, no está prohibida como sustancia para mejorar el rendimiento por la Agencia Antidopaje de EE. UU., lo que garantiza que Tyson esté cumpliendo con las reglas establecidas para el combate contra Jake Paul.

Este enfoque inusual de Tyson no es nuevo, ya que el ex campeón mundial ha sido conocido por su apertura sobre el uso de sustancias recreativas en el pasado. Muchos fanáticos mencionan que su podcast, “Hotboxin’ with Mike Tyson”, es un testimonio de su actitud relajada hacia estos temas.

Con esta revelación, Tyson añade un nuevo capítulo a su carrera, muchos seguidores mencionan que está demostrando una vez más su imprevisibilidad y singularidad en el mundo del deporte y el entretenimiento, manteniendo su posición como una figura icónica y controvertida en el boxeo y más allá.