Construirán pista de atletismo en Yauco en honor a Nadesha Pacheco López

El alcalde del municipio de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres Ortiz, informó este domingo que pronto comenzará la construcción de una pista atlética en memoria de Nadesha Pacheco López, la joven de 20 años que falleció la semana pasada en un accidente automovilístico.

“La pista atlética llevará su nombre. Este momento, tan triste, debe motivar a más niñas y niños a interesarse por el deporte y a que la vean, a ella, como un símbolo de inspiración”, hizo hincapié Torres Ortiz.

El primera mandatario municipal decretó tres días de duelo en el ayuntamiento tras la partida física de la destacada exestudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (INTER), recinto de San Germán.

“En nuestro hogar, como padres, mi esposa y yo hemos sufrido mucho esta gran pérdida. ¡Qué descanse en paz Nadesha! Gracias por tanto”, terminó diciendo.

Precisamente, Héctor Pacheco, padre de la joven acudió a las redes sociales para agradecer el apoyo recibido por el pueblo puertorriqueño.

“Quiero por este medio, darle las gracias a todos los que de una forma u otra me han hecho llegar sus condolencias, gracias por sus palabras de aliento y por sus abrazos. Mi esposa , mis hijos y yo estamos muy agradecidos con todos ustedes. Esto no es un adiós si no un hasta luego, mi niña ya descansa en los brazos del Señor. Gracias a los colegas funerarios, transportistas, embalsamadores y a mis empleados por todo lo que hicieron por nosotros esta última semana”, escribió.

Recuerdan a Nadesha Pacheco López en la INTER

La comunidad universitaria del recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico celebró ayer, sábado, una ceremonia de cuerpo presente en recordación de la trayectoria educativa y atlética de la estudiante atleta Nadesha T. Pacheco López.

Como parte del servicio religioso, la madre de la fallecida joven, Ana T. López Acosta, relató que en una ocasión Nadesha se interesó en ayudar económicamente a un grupo de niños atletas de su pueblo de Yauco, para que pudieran participar en unas competencias de atletismo que se realizaría en el estado de la Florida en Estados Unidos. La preocupación de su hija mayor llevó a López Acosta a organizarse para lograr la aspiración de Nadesha y del grupo de atletas.

“Quiero pasar primero el duelo y después voy a hacer una fundación a nombre de ella para ayudar a esos niños que quieran viajar y cumplir sus sueños. Porque quiero dejarle un gran legado a mi hija, y una huella en el corazón de todo el mundo como ella hizo el día de su partida”, dijo López Acosta.

“Nadesha fue una joven que, además de cumplir con sus obligaciones académicas, brilló y nos llenó de orgullo con sus ejecutorias deportivas en diversas competencias. Su dedicación, esfuerzo y pasión por el deporte llevaron a nuestra Institución a nuevas alturas y nos brindaron momentos de gran alegría y celebración. Hoy sentimos un dolor inmenso por su pérdida, pero también recordamos la luz que trajo a nuestras vidas. Era una persona querida por sus profesores, compañeros de clase y demás atletas. Su espíritu de camaradería, su sonrisa y su determinación inquebrantable la hicieron destacarse y ganarse el cariño y el respeto de todos nosotros”, sostuvo el presidente de la Interamericana, el doctor Rafael Ramírez Rivera.

En la ceremonia religiosa participaron compañeros atletas y de estudios de Nadesha así como profesores, entrenadores, funcionarios de la institución y familiares de esta.

Nadesha fue una destacada atleta de la Interamericana que hizo historia al ser parte del equipo de relevo 4 x 400 mixto, evento que se llevó a cabo primera vez, este año en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) y contribuyó al triunfo de las Tigresas de la INTER, que obtuvieron el campeonato.