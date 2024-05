Posponen el combate entre Mike Tyson y Jake Paul

El combate entre Jake Paul y Mike Tyson -programada para el 20 de julio- fue pospuesto luego de que Mike Tyson sufriera un percance de salud durante el fin de semana, según se informó en un comunicado de prensa.

El excampeón de peso pesado iba en un vuelo de Miami a Los Ángeles cuando comenzó a sentir “náuseas y mareos debido a un brote de úlcera 30 minutos antes de aterrizar”.

Durante una consulta de seguimiento, los médicos recomendaron a Mike realizar un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regresar al entrenamiento completo sin limitaciones.

Tanto Mike como Jake estuvieron de acuerdo en que es justo garantizar que ambos atletas tengan el mismo tiempo de entrenamiento para prepararse para el combate y puedan pelear al más alto nivel.

“La salud y el bienestar de los atletas es nuestra principal prioridad y apoyamos plenamente a Mike para que se tome el tiempo necesario para permitirle desempeñarse al nivel que espera de sí mismo”, lee el comunicado de prensa.

Se espera que Mike regrese a su programa completo de entrenamiento en las próximas semanas y está ansioso por volver al ring.

MVP anticipa reprogramar el combate para finales de este año en el AT&T Stadium, y esperamos una competencia emocionante y bien preparada entre estos dos atletas excepcionales. La nueva fecha de la pelea será anunciada el próximo viernes, 7 de junio.

“Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”, dijo Mike Tyson. “Mi cuerpo está en mejor forma general que desde la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final seguirás noqueado y fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”.

“Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea”, dijo Jake Paul. “Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”.

Se informó que los boletos comprados previamente serán aceptados para la nueva fecha. No es necesario realizar ninguna acción para mantener los boletos y las ubicaciones de los asientos vigentes.

Aquellos que no puedan asistir en la fecha reprogramada son elegibles para un reembolso en su punto de compra original. Para solicitar un reembolso, comuníquese con SeatGeek en dallascowboys@seatgeek.com con el asunto “Paul vs. Tyson”.