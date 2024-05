Lionel Messi no jugaría este fin de semana por esta razón

Cada vez que Lionel Messi se ausenta a un encuentro con el Inter de Miami, en Argentina se encienden las alarmas, sobre todo en estos tiempos porque cada vez se está más cerca del inicio de la Copa América 2024, en Estados Unidos.

La edad no pasa en vano y debido a lesiones y sobrecarga musculares, el campeón del mundo en Qatar 2022, ha tenido de ausentarse en varias ocasiones tanto en su club de la MLS, como en el seleccionado albiceleste.

Las dudas de este fin de semana se deben a que este sábado 25 de mayo, ya se confirmó su ausencia en el encuentro que desarrollará el Inter Miami en Canadá frente al Vancouver Whitecaps. Como dato no menor, el delantero uruguayo, Luis Suárez, y el mediocampista español, Sergio Busquets, también se perderán el encuentro.

De la artillería pesada del Inter de Miami, sólo Jordi Alba jugará este sábado 25 de mayo contra el Vancouver Whitecaps.

Razón de la ausencia

Ya recuperado de la molestia que lo dejó afuera del clásico ante Orlando City, se esperaba que Lionel Messi estuviese sin problemas en el próximo partido, sin embargo, Axel Schuster, CEO de Vancouver Whitecaps, confirmó a través de un comunicado oficial que el ex Barcelona y PSG no se sumó a la delegación con el Inter Miami.

“ Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible ”, dijo el director ejecutivo del Whitecaps FC.

Aunque no existe todavía un comunicado oficial de “Las Garzas”, medios ligados a la selección Argentina indicaron que no se trata de una lesión y todo es una medida de resguardo y descanso para evitar el largo viaje de 4.500 kilómetros hasta la ciudad canadiense, catalogado como el trayecto más largo que recorrió hasta el momento un club de la MLS para disputar un partido de liga.