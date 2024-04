The Undertaker firmó un nuevo contrato con WWE

Aunque The Undertaker dejó los encordados en 2020, el esteta se mantiene vigente, apareciendo en diferentes shows. Incluso, en WrestleMania 40, tuvo una pequeña intervención.

Además, suele estar presente en las giras, a sabiendas de que es uno de los luchadores que dejó un legado en la empresa.

Habrá Undertaker para rato en WWE

Incluso, hace unos días, se reveló que WWE volvió a darle un contrato, el cual es considerado como un acuerdo de leyendas.

PWInsider, confirmó que las negociaciones se dieron en las vísperas de WrestleMania 40, por lo que aún habrá más The Undertaker en WWE.

En la Vitrina de los Inmortales, el esteta apareció en el centro del ring, cuando estaba desarrollándose el combate entre Cody Rhodes y Roman Reigns.

Se enfrascó en un cara a cara con The Rock y le aplicó un de sus típicos castigos, dejando a la afición extasiada con su presencia en el cuadrilátero.

Aún no se detalla por cuantos años se alcanzó este acuerdo, pero los seguidores del universo de WWE están más que contentos con esta renovación.

Tremendo adelante del documental de #WrestleMania



El momento del rescate de John Cena, la intervención de The Rock y la mano de justicia por The Undertaker.



Sin palabras 🔥🥹 pic.twitter.com/TcttXiznsi — Planeta wrestling (@Planeta_Wrest) April 19, 2024

Elogió a Logan Paul

En una entrevista con Six Feet Under, The Undertaker habló sobre la presencia de Logan Paul en la compañía y alabó la valentía del youtuber, quien es uno de los referentes actuales de la empresa.

“Esa es la cosa clave que me gusta de él, me refiero no sólo a su atletismo y lo rápido que aprende las cosas dentro del ring. Lo que me gusta de él es que no es un animador deportivo profesional pulido. Él es un ‘outsider’ que ha llegado al negocio con una gran cantidad de seguidores y una gran experiencia, así que me gusta el hecho de que sea un poco raro.

“La plancha que hizo en eso en esa lucha gustó mucho. Le dije que yo sabía que iba a prender al público con esa plancha. No te elevas tan alto a menos de que vayas a prenderla con un movimiento”, sentenció.