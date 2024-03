Rafa Campos brilla y se pone en contienda en el Puerto Rico Open

RÍO GRANDE, Puerto Rico – Con tan solo dos bogeys en sus primeros 36 hoyos, Rafa Campos ilusiona a su fanaticada al meterse en la parte alta del tablero de posiciones del Puerto Rico Open. El ‘boricua’ llegó a un score total de 12-bajo par 132 e iguala con el alemán Matti Schmid, el japonés Ryo Hisatsune y los estadounidenses Kevin Streelman, Brice Garnett y Erik Barnes.

Campos firmó en su segunda ronda una tarjeta de 67 golpes gracias a seis birdies y tan solo un bogey. Fallar un putt corto para par en el 16 lo sacó de ritmo y en el tee del 17 pegó su salida fuera de los límites. Esa penalidad lo llevó a firmar bogey en el 17. Al 18, un par-5 de 630 yardas, llegó con la posibilidad de hacer un birdie más que lo dejara solo en el liderato.

“El juego está en una buena posición y me siento mentalmente listo. Evité grandes errores a pesar de estar nervioso, especialmente hoy. En el 16 tuve un putt en subida, uno que conozco perfectamente. Le pegué con fuerza, pero no cayó. Eso me dolió. En el 17 no pensé y escogí mal. Ese el golf y hay que ir tiro a tiro cuando se puede”, sostuvo Campos. Si bien no pudo concretar un birdie más que le diera el liderato en solitario, Campos terminó con una actitud positiva y con la ilusión intacta de ganar en su país su primer triunfo en el PGA TOUR.

“He tenido dos oportunidades de ganar aquí. No es fácil porque hay muy buenos jugadores. Mi sueño siempre ha sido ganar este torneo y siento que no me falta nada para ganar. He trabajado mucho el último año y medio. Busco que las cosas fluyan y creo que puedo tener chances durante el fin de semana”, afirmó el puertorriqueño, quien solo ha faltado a la cita del Puerto Rico Open en una ocasión debido a una lesión.

Campos ya había estado en esta posición de privilegio en Río Grande cuando Ocurrió en 2016 cuando llegó al fin de semana en el liderato, pero al final de cuentas terminó empatando el octavo lugar. De hecho, el Puerto Rico Open ha sido el lugar ideal para ver el mejor juego del jugador de 35 años. Tres top-10s en 15 participaciones. En su cabeza y en la de los aficionados está que en este 2024 el resultado sea mucho más gratificante.

“Le he pegado muy bien a la bola y ha rodado el putt. Tener esa confianza y pegar buenos tiros de menos de 100 yardas me han dado ánimo para atacar algunos hoyos. Estos dos días todo ha salido como esperaba y espero dar un buen espectáculo en lo que resta de la competencia”, afirmó Campos, profesional desde 2011.

Aunque no pudo terminar su segunda ronda, el liderato está en manos del estadounidense Joe Highsmith, quien llegó a 13-bajo par en el global con tres hoyos por jugar (para el momento de la suspensión sumaba un águila, cinco birdies y solo un bogey). El jugador de 23 años juega su primera temporada en el TOUR y por ende esta es su primera aparición en el torneo. El nativo de Lakewood, Washington, tiene como mejor resultado un empate por el puesto 33 en el Farmers Insurance Open 2023.

Otro de los latinoamericanos que sigue siendo protagonista es Nicolás Echavarría. El colombiano, campeón de la edición 2023, le sumó a su 68 de ayer un 67 libre de bogeys que le asegura tener posibilidades para el fin de semana. Con un global de 9-bajo par 135, Echavarría se sitúa en un empate por el puesto 15.

Si bien el 2023 le trajo su primera victoria en el TOUR, fue un año de altas y bajas para Echavarría. Este año, con más experiencia, el colombiano de 29 años ha tenido un inicio de temporada más sólido y prueba de ello son los dos top-25s consecutivos que ha logrado en las últimas semanas. Precisamente el segundo de ellos lo concretó este lunes que pasó en el Classic in The Palm Beaches, evento que se prolongó debido a varias suspensiones por el clima.

La segunda ronda fue suspendida por falta de luz a las 6:33 p.m. Un grupo de 18 jugadores no pudo terminar su presentación y deberá estar en posición a las 7 a.m. de este sábado. Una vez se completen los primeros 36 hoyos de juego se hará el respectivo corte con los mejores 65 más empates.