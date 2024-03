Fotos: Así fue el pesaje de Amanda Serrano vs. Nina Meinke

Pesaje del combate Amanda Serrano vs. Nina Meinke Suministrada (Rafael Contreras/ @colombianofotografo)

La puertorriqueña Amanda Serrano tuvo su último frente a frente ante la alemana Nina Meinke previo al combate que llevarán a cabo hoy, en el Coliseo José Miguel Agrelot, durante el pesaje oficial.

El mismo se llevó a cabo en el Distrito T-Mobile ante una gran cantidad de público que apoyó a la boricua.

Serrano hizo el peso con 125.6 libras, mientras que Meinke detuvo la báscula en las 125.2 libras.

Revive la transmisión aquí

La puertorriqueña de 35 años, con récord de 46-2-1, 30 KOs, defenderá sus títulos mundiales unificados de peso pluma de la IBF, OMB, AMB e IBO en su segunda pelea en 12x3, el estándar del campeonato masculino.

Se trata de la primera pelea de Serrano en Puerto Rico desde que se convirtió en campeona indiscutida. Serrano recientemente renunció a su cinturón de la Comisión Mundial de Boxeo ya que esa organización sancionadora no respalda que las mujeres boxeadoras peleen a doce asaltos de tres minutos.

“Estoy emocionada de demostrar mi grandeza y hacer historia nuevamente en el ring del Choliseo a lo largo de 12 rounds de tres minutos. Gracias a la IBF, WBO, WBA, IBO y Ring Magazine, Most Valuable Promotions y a mi equipo por hacer esto posible. Un agradecimiento especial a Jake Paul, quien me dio la oportunidad de luchar como su coprotagonista muchas veces y me permitió mostrar mis habilidades al mundo. Es un honor para mí tener a Jake como coprotagonista por primera vez”, dijo “The Real Deal” recientemente a medios noticiosos.

Serrano había expresado en que por mucho tiempo soñó en tener un combate estelar y aseguró que no hay mejor manera de celebrar su pelea número 50 que en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“Los mejores se han presentado allí, Bad Bunny, Daddy Yankee y ahora Amanda Serrano en el Choliseo”, añadió.

Por su parte, la oponente de la boricua Nina Meinke también se mostró emocionada por la oportunidad de presentarse frente a los boricuas en el combate en el Coliseo de Puerto Rico.

El otro combate estelar verá a Jake Paul enfrentarse a Ryan Bourland, donde el boxeador y estrella de YoouTube buscará un impulso hacia peleas de campeonato.

La cartelera también será protagonizada por otros dos atletas puertorriqueños locales. Los primeros peleadores contratados por Amanda Serrano, el campeón de peso mosca junior de la OMB, Jonathan “Bomba” González y la joven sensación Krystal Rosado, aparecerán en la cartelera principal de Serrano vs. Meinke. González, de 32 años, hizo su debut profesional en 2011 luego de una impresionante carrera amateur en la que acumuló medallas de oro tanto en el Campeonato Mundial Juvenil de 2008 como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010 en peso mosca.

Bomba González ganó su primer título en apenas su novena pelea como profesional y ha ostentado el título de peso mosca junior de la OMB desde 2021. Rosado, la joven sensación de 21 años, hizo su MVP y su debut profesional en el MVP’s Most Valuable. Prospects II se presentará en agosto de 2023, sorprendiendo a los fanáticos con un feroz KO en el segundo asalto contra Tarrethia Dixon.