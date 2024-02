Inmortalizado Jesús ‘Motorita’ Feliciano en el Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe

El exjardinero puertorriqueño Jesús ‘Motorita’ Feliciano fue inmortalizado este jueves en la clase 2024 del Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe, de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) en una ceremonia realizada en Miami.

Fue exaltado junto al lanzador mexicano Francisco Campos, el pitcher dominicano Julián Tavárez y el outfielder venezolano César Tovar.

“Le agradezco a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe este honor de pertenecer al Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe. Cuando vi la lista hace apenas un mes, especialmente a los puertorriqueños, me quedé bien impresionado al ver tantos grandes nombres de jugadores exitosos del béisbol en la Serie del Caribe y también con grandes carreras en las Grandes Ligas”, expresó el homenajeado.

Feliciano extendió su agradecimiento a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y resaltó la importancia que tuvo dicha organización en su carrera como jugador. “Tuve la dicha de llegar a las Grandes Ligas, pero por poco tiempo. Para mí, el béisbol invernal fue lo que me dio la vida. Le debo tanto, que todavía sigo trabajo para el béisbol profesional en Puerto Rico porque entiendo que si no hubiese sido por el béisbol profesional y las Series del Caribe, que para mi es la pequeña Serie Mundial, no estuviese parado aquí en este momento”, resaltó Feliciano.

El nuevo inmortal es reconocido por sus cualidades ofensivas y defensivas. Participó en seis Series del Caribe, cinco de ellas de manera consecutiva, representando una vez a Gigantes de Carolina y Leones de Ponce y, en dos oportunidades, a Indios de Mayagüez y Criollos de Caguas, dejando un promedio ofensivo de .326, con 38 hits conectados en 32 partidos.

En la Serie del Caribe de 2010 resultó líder en hits conectados y en promedio de bateo, mientras que en 2012 fue colíder en dobles. En ambas citas, el jugador boricua integró el All Star Team como jardinero central.

Actualmente labora como gerente general de los campeones Criollos de Caguas. En su mensaje de aceptación, Feliciano agradeció a la administración de los Criollos y a su familia, que le acompañó durante la ceremonia.

Reconocen al presidente de la LBPRC

Como parte de la ceremonia de exaltación, el Comisionado de la CBPC, Juan Francisco Puello Herrera, entregó uno de los tres botones de oro al presidente de la LBPRC, Juan Antonio Flores Galarza.

Esta distinción se le otorga a personas que han contribuido de manera significativa al progreso y prestigio de la Confederación del Caribe y la Serie del Caribe.

“Cuando uno asume unas responsabilidades debe asumirlas sin pensar en reconocimientos. Toda la vida me he caracterizado por trabajar en las cosas en que creo sin tener como meta ser reconocido. No obstante, uno es reconocido junto a personas tan ilustres, es de gran satisfacción”, expresó Flores Galarza.