Puerto Rico arranca la Serie del Caribe con victoria ante Nicaragua

Los Criollos de Caguas, ahora en representación de todo Puerto Rico salieron victoriosos en su primer partido de la Serie de del Caribe 2024 que se lleva a cabo en Miami.

Puerto Rico venció 5 carreras por 2 al conjunto de Nicaragua en el primer partido de la jornada del jueves en el IoanDepot Park.

En la parte alta de la segunda llegó la primera carrera para Nicaragua tras un doble de Cheslor Cuthbert lo cual provocó que Raudy Read anotara.

Para la primera anotación de Puerto Rico, los boricuas tuvieron que esperar hasta la parte baja de la quinta cuando con las bases llenas Danny Ortiz realizó un sacrificio que provocó la anotación de Bryan Torres.

Posteriormente, Puerto Rico desempató el partido y se puso al frente con marcador de 3-2 con dos carreras anotadas en la baja de la sexta.

Para la baja de la octava llegó la cuarta carrera de Puerto Rico, Heliot Ramos, pegó un sencillo para que Norlado Valle anotara. Luego un sacrificio de Johneshwy Fargas provocó la quinta carrera de los boricuas.

En la novena, los boricuas lograron aguantar la ofensiva de los nicaragüenses para impedir que estos remontaran.

El próximo partido de los boricuas será el viernes a las 9:30pm ante México.

jueves, 1ro de febrero

Curazao vs. México: 4:30pm

Venezuela vs. República Dominicana: 8:30pm

viernes, 2 de febrero

Panamá vs. Curazao: 11:30am

República Dominicana vs. Nicaragua 4:30pm

Puerto Rico vs. México 9:30pm

sábado, 3 de febrero

Venezuela vs. Curazao 11:30 am

México vs. Panamá: 4:30 pm

República Dominicana vs. Puerto Rico: 8:30pm

domingo, 4 de febrero

Panamá vs. Nicaragua 11:30am

Puerto Rico vs. Venezuela 4:30pm

México vs. República Dominicana 9:30pm

lunes, 5 de febrero

Nicaragua vs. Curazao 11:30am

Puerto Rico vs. Venezuela 4:30pm

México vs. República Dominicana: 9:30pm

martes, 6 de febrero

México vs. Nicaragua: 11:30am

Curazao vs. República Dominicana : 4:30pm

Panamá vs. Venezuela 9:30pm

miércoles, 7 de febrero

Curazao vs. Puerto Rico: 11:30pm

República Dominicana vs. Panamá: 4:30pm

Nicaragua vs. Venezuela: 9:30pm

Posteriormente se jugarán las semifinales y finales los días 8 y 9 de febrero.

¿Quiénes están en el equipo de Puerto Rico?

El equipo estará dirigido por Yadier Molina quien contará con Edgar Pérez como su mano derecha en el banco.

La escuadra contará con dos receptores: Jonathan Morales (CAG) y J.C. Escarra (PON).

Cinco jugadores del cuadro: Vimael Machín (CAG), Jancarlos Cintrón (CAG), Emmanuel Rivera (MAY), Jack López (SAN) y Gabriel Arias (SAN).

Nelson Velázquez (CAG), Johneshwy Fargas (CAG), Dwight Smith Jr. (CAG), Danny Ortiz (MAY), Bryan Torres (CAR) y Heliot Ramos (SAN) serán los seis jardineros del equipo.

Mientras el grupo de lanzadores contará con 15 que son Alex Sanabia (CAG), Derrick Adams (CAG), Daryl Thompson (MAY), Luke Westphal (MAY), Ricardo Vélez (CAG), Ricardo Gómez (CAG), Alex Claudio (CAG), Christian Torres (CAG), Ángel Reyes (CAR), Eduardo Rivera (CAR), Danny Wirchansky (MAY), Endyrs Briceño (SAN), Bryan García (SAN), Lincoln Henzman (MAY) y Chávez Fernander (MAY).