Equipo de pádel de Puerto Rico está listo para iniciar hoy en el “Hexagon cup” en España

Desde Madrid, capital española, reconocida como el epicentro del pádel mundial, inicia un evento sin precedentes con la celebración del torneo, Hexagon Cup, que se jugará desde hoy, 31 de enero, al 4 de febrero en el emblemático Madrid Arena, donde la isla estará representada por el Team Bella Puerto Rico.

La Hexagon Cup trae un concepto revolucionario de competencia por equipos mixtos, que cuentan con destacadas figuras de los negocios, las artes y el deporte como apoderados de los equipos. Los empresarios María Esteve y Carlos López–Lay además de otras figuras como Rafa Nadal, Eva Longoria, Robert Lewandowski y Andy Murray son los apoderados de los equipos que competirán por el premio de un millón de euros.

La escuadra del Team Bella Puerto Rico estará representada por Arturo Coello #1 en el ranking mundial y Bea González #2 en el ranking mundial. A ellos se les suma los jugadores, Jorge “Coki” Nieto #16 en el ranking mundial, Claudia Fernández Sánchez #25 en el ranking mundial, Francisco Guerrero #53 en el ranking mundial y Rodrigo Coello Manso #126 en el ranking mundial.

“Estamos viendo un crecimiento acelerado del pádel mundial, y por lo que hacer posible que Puerto Rico juegue esta copa en Madrid que mantiene su posición de liderazgo en este deporte, es un honor para nosotros. Ahora nos toca lograr la victoria para la isla y darle el impulso deportivo y turístico como destino ideal para los seguidores del pádel”, expresó Carlos López-Lay.

De otra parte, María Esteve añadió, “nuestro equipo está bien preparado, con unas ganas inmensas de hacer una gran representación de la isla en la cancha”.

Puerto Rico podrá ver la copa a través de Telemundo, su canal Punto2 y sus plataformas digitales telemundopr.com. Las transmisiones inician el miércoles, 31 de enero y jueves, 1ro de febrero a partir de las 9:45am por TelemundoPR.com y continúan a través de Punto2 el viernes, 2 de febrero a partir de las 9:45am, sábado, 3 de febrero a partir de las 5:45am y cerrando la copa el domingo, 4 de febrero a partir de las 8:15am.

Itinerario de juegos:

31 de enero 2024

2:00pm Female Matches

Eleven Eleven Team vs Team Bella PR

Alejandra Alonso & Paula Josemaría / Bea González & Claudia Fernández

1 de febrero 2024

5:00am Next Gen Matches

Eleven Eleven Team vs Team Bella PR

Alex Chozas & Emilio Chamero / Rodrigo Coello & Fran Guerrero

10:00am Male Matches

RL9 Team vs Team Bella PR

Agus Tapia & Jon Sanz / Arturo Coello & Coki Nieto

2 de febrero de 2024

5:00am Next Gen Matches

Team Bella PR vs RL9 Team

Rodrigo Coello & Fran Guerrero / David Gala & Enzo Jensen

10:00am Male and Female Matches

RL9 Team vs Team Bella PR

Ariana Sanchez & Claudia Jensen / Bea González & Claudia Fernández

Hexagon Team vs Team Bella PR

Paquito Navarro & Juan Martín Díaz / Arturo Coello & Coki Nieto

Una copa de estrellas para llevar al pádel a otro nivel

Bajo el lema “For the Fans. For the Players. For the Game”, la Hexagon Cup es un innovador torneo de pádel que reúne a jugadores masculinos, femeninos y de Next Gen (menores de 22 años), junto con otros equipos destacados incluyendo el equipo que competirán por el premio de 1 millón de euros, creando una emocionante competencia de equipos y una experiencia emocionante para los fans.

Cada apoderado de equipo ha seleccionado dos jugadores franquicia que actuarán como capitanes del equipo. Los apoderados de los equipos, junto con sus jugadores franquicia, seleccionaron a los cuatro compañeros restantes; un hombre, una mujer y dos “next gen” (menores de 22 años) durante el Player Draft, que se llevó a cabo a finales de noviembre. En una sola decisión, los fanáticos tuvieron la responsabilidad final de elegir a los jugadores que formarán parte del equipo de la Copa Hexagon.

Durante el torneo los seis equipos se dividirán en dos grupos de clasificación, compitiendo en una serie de emocionantes enfrentamientos cara a cara. Solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, donde se coronará al campeón inaugural de la Hexagon Cup, con una bolsa de premios de un millón de euros en juego.

El evento incluirá una atractiva Fan Village con sesiones de firma de autógrafos, áreas de entrenamiento de jugadores, conciertos en vivo, entretenimiento, tiendas, exposiciones, food trucks y opciones gastronómicas de alta calidad. También, se ofrecerán experiencias de hospitalidad VIP de clase mundial, todo diseñado para brindar a los aficionados al deporte y el entretenimiento una experiencia verdaderamente inolvidable.

Esta revolucionaria competencia nace con el objetivo de ofrecer un enfoque nuevo y disruptivo, así como el firme propósito de transformar el deporte del pádel. Para ello, ha diseñado un formato completamente novedoso en el que 6 equipos compuestos por tres parejas cada uno (una pareja masculina, otra femenina y una formada por estrellas del futuro) competirán por alzarse con el triunfo.