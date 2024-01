Gigantes no se quitan y extienden la serie final de la liga invernal

Los Gigantes de Carolina dominaron a los Criollos de Caguas, 5-1, para extender a un octavo partido la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Ahora, la serie se traslada mañana domingo, 20 de enero al Estadio Yldefonso Solá Morales en un desafío donde Carolina buscará empatar la serie, que Caguas domina con récord 4-3. El partido será transmitido por WAPA Deportes a partir de las 7:00 p.m.

Lo que vieron los 9,000 fanáticos del béisbol sobre el terreno de juego del Estadio Roberto Clemente Walker fue un duelo de pitcheo hasta una octava entrada en la que los Gigantes anotaron cuatro carreras ante los tres lanzadores que enfrentaron.

El primer bate Bryan Torres abrió el episodio con una roleta suave por el receptor Jonathan Morales. A Torres le siguió J.C. Escarra con sencillo y Félix Stevens con un inatrapable impulsor que le dio la delantera a los Gigantes, 2-1. Entonces, hizo su aparición en la caja de bateo Adeiny Hechavarría y como bateador emergente hizo el trabajo. Conectó otro sencillo que pudo haber llenado las bases si no fuera porque J.C. Escarra fue pescado en el plato para convertirse en un intento por anotar la tercera carrera carolinense.

El dirigente de los Gigantes, Edwards Guzmán, trajo como corredor emergente a Christian Olivo por Hechavarría y el serpentinero de los Criollos, Derrick Adams, fue sustituido por Ricardo Gómez. Entonces, ante Gómez, Jan Hernández conectó un doble de dos carreras que le dio la ventaja definitiva a Carolina, 4-1. Acto seguido, Edrick Félix recibió una base por bolas y Gabriel Cancel fue retirado por la vía del ponche. El dirigente de los Criollos, Yadier Molina, entró al terreno para relevar a Gómez por Marvin Gorgas. A continuación, Aldemar Burgos pegó un inatrapable al jardín central para ampliar la ventaja 5-1.

Los Criollos comenzaron el partido de forma muy parecida al encuentro anterior. No, no conectaron un cuadrangular. Lo que sí hicieron en la primera entrada fue mostrar su bateo oportuno para producir una carrera. Luego de un out, Vimael Machín conectó un inatrapable al jardín central. Nelson Velázquez fue dominado con elevado y Danny Ortiz se encargó de empujar a Machín al plato con un doble que puso la pizarra 1-0. Sin embargo, eso fue lo único que pudieron concretar.

Los Gigantes empataron el partido, 1-1, por un error del campocorto Luis Vázquez en un tiro a la inicial para sacar de circulación a Delvin Pérez en la quinta entrada.

La victoria fue para Ramesis Rosa (1-0) luego de tolerar un inatrapable en dos entradas lanzadas. Rosa ponchó a dos bateadores. En cambio, Adams (0-1) cargó con la derrota al permitir tres carreras en un tercio de entrada. El importado dio paso a cuatro hits.