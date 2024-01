Gian Clavell pasa a los Piratas de Quebradillas tras cambio con los Cangrejeros

La gerencia de los Piratas de Quebradillas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció que mediante un cambio con los Cangrejeros de Santurce adquirieron al escolta Gian Clavell para la próxima temporada del torneo local.

Según indicaron los Piratas a través de sus plataformas oficiales, el cambio con el equipo de la capital se llevó a cabo el pasado 6 de enero a cambio de tres turnos de primera ronda para los sorteos del 2024, 2025 y 2028.

“Clavell, aporta un gran arsenal de armas a nuestro equipo ya que es un jugador completo. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Gian a la Familia Pirata y te invitamos a prepararte para una gran temporada 2024.Gian se une a nuestra excelente plantilla y nos coloca en mejor posición para ganar un campeonato en esta temporada 2024. La gerencia de nuestro equipo está haciendo todo lo posible para GANAR un campeonato para nuestros grandes fanáticos y la comunidad”, lee la comunicación del equipo.

Al momento el cambio está en proceso de ser aprobado por los directivos del BSN.

Por su parte, los Cangrejeros de Santurce también se expresaron a través de las redes sociales y le desearon éxito al jugador.

“Gracias por el trabajo fuerte en cancha y por representar con orgullo los colores de esta franquicia. Te deseamos el mejor de los éxitos en Europa y todo lo que el futuro tiene hacia adelante”, lee la publicación de los Cangrejeros de Santurce.

Clavell viene de recuperarse de una lesión que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente el verano pasado por lo que no pudo terminar la temporada del BSN ni representar a Puerto Rico como parte de la selección nacional que acudió al mundial de baloncesto FIBA 2023.

“Hoy me toca tomar una decisión muy difícil. Como todo atleta mi salud es mi prioridad y de esa forma acepté el diagnóstico de mis doctores para ser sometido a una operación del menisco. Me duele mucho no poder terminar la temporada con mis compañeros en Santurce. De la misma manera pierdo la gran ilusión que tanto tenía de representar nuevamente a Puerto Rico en el Mundial”, indicó Clavell en junio del pasado año.

“Me mantendré activo, desde otras circunstancias, hasta completar exitosamente el proceso de mi rehabilitación. Sé que voy a venir más fuerte que nunca. Les deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros en sus próximos compromisos”, añadió.

En la pasada temporada los Piratas de Quebradillas culminaron en la primera posición de la Sección A, pero fueron eliminados por los Gigantes de Carolina en cuartos de final. Los Gigantes terminaron siendo los campeones de la temporada del 2023 en el BSN.