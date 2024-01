Regresa The Rock al programa de WWE

El luchador de origen samoano, Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, siempre ha querido luchar con Roman Reigns y ahora ha regresado para cumplir su meta.

Llegó un momento en su carrera que tuvo que elegir entre la lucha o la actuación, siendo esta última actividad la que decidió continuar. En la actualidad, es de los actores más cotizados en Estados Unidos, dada la popularidad que alcanzó como estrella.

En la última emisión de RAW reapareció para abrir aún más la posibilidad de verlo en WrestleMania.

“Digo que también está ahí el potencial de hacerlo. Estoy abierto. Pero como digo, hay que ver qué es eso que buscamos, porque los fans merecen algo increíble y que no tenga precedentes. Y no sólo eso, también quiero estar a la altura de los chicos y chicas del vestidor que se dejan el trasero cada semana. ¿Qué podemos hacer para poner a los fans en un lugar donde formen parte de algo que sea un nuevo cambio en esta era de la lucha libre profesional?”, sostuvo.

En el primer show del año @TheRock hizo su electrizante regreso, @WWERollins retuvo el Campeonato Mundial Pesado, @RonKillings se unió a @mikethemiz frente a The Judgment Day y más‼️😱



Revive #WWERaw #WWEDay1 junto a Andrea Bazarte y los relatos de @MarceloAtWWE 🎙️ pic.twitter.com/rhSKTUZAxj — WWE Español (@wweespanol) January 2, 2024

Además añadió que “cuando The Rock salga a comer algo esta noche en San Diego, ¿debería The Rock sentarse en una butaca? ¿O debería The Rock sentarse en el bar? ¿O debería The Rock sentarse a la cabeza de la mesa?”, comentó el luchador en la emisión, dejando abierto el combate ante Roman.