Rosario Central derrota a Platense y es el campeón en Copa de Liga Argentina

Con un gran gol de Maximiliano Lovera, Rosario Central se proclamó monarca de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol argentino, al superar el sábado 1-0 a Platense.

Lovera anotó el único tanto del cotejo decisivo en el estadio Madre de Ciudades a los 39 minutos.

Como era de esperarse, el estadio estuvo colmado (con más hinchas de Central que de Platense) en una noche calurosa en la ciudad de Santiago del Estero, donde la temperatura era superior a los 35 grados centígrados al comienzo del cotejo.

El partido tuvo ritmo en el comienzo. Los auriazules fueron quienes más intentaron abrir el marcador, frente a la postura de espera de los calamares.

La primera situación de peligro real para los porteros fue la propia jugada del gol. Lovera tomó el balón fuera del área, encaró por el medio, esquivó a dos rivales y al llegar frente al arquero Ramiro Macagno tocó de zurda con precisión.

En la primera jugada del segundo tiempo, se produjo un choque de cabezas entre Facundo Mallo (Rosario Central) y Mateo Pellegrino (Platense). El delantero, hijo de Mauricio (ex Vélez y Valencia) se llevó la peor parte y debió ser retirado en ambulancia. Se recuperaba en un hospital local.

El equipo de Martín Palermo tuvo una ocasión en el pie derecho del ingresado Maximiliano Salazar. Su remate al ángulo superior izquierdo del arco de Jorge Broun fue bien desviado por el guardameta canalla a los 69.

A los 88, Platense se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Suso. Con 10 jugadores, los marrones fueron a buscar el empate. A los 94, el ingresado Leonel Picco cabeceó y Broun volvió a responder con eficacia.

“Este grupo hermoso se lo merece”, dijo Broun. “La idea de entrada era sumar puntos, pero una cosa lleva a la otra. Respetamos la historia de este club, Estuve a una semana de irme (con Carlos Tevez como entrenador) y ya había hablado con gente de Palestino. Cuando se fue Tevez, me llamó Gonzalo (Belloso, presidente de Rosario Central) y me dijo que me quería. Esto es algo que va a quedar eternamente en la historia de este club”.

Este es el primer título nacional de los canallas desde la conquista de la Copa Argentina en 2018. Es la sexta coronación local después de los campeonatos de 1971, 1973, 1980, 1987 y aquel certamen obtenido cinco años atrás.