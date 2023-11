Puerto Rico gana plata en tenis de mesa por equipos

Adriana Díaz Adriana Diaz de Puerto Rico celebra la victoria por la final por equipos femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Centro de Entrenamiento Olimpico de Nunoa el 5 de Noviembre en Santiago, Chile. / Adriana Diaz from Puerto Rico celebrate the victory for the women’s team finals at the Santiago 2023 Pan American Games at Nunoa’s Olympic Training Center on November 5 in Santiago, Chile. (Foto: Javier Vergara/ Santiago 2023 via Photosport)