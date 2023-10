Cangrejeros de Santurce renuevan contrato con su gerente general

De cara a la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), la franquicia de los Cangrejeros de Santurce anunció hoy, martes, la renovación de contrato de su gerente general, René Morales.

Morales, quién ha estado liderando la gerencia del equipo santurcino desde sus inicios en esta nueva franquicia, continuará en su cargo por tres años adicionales.

El anuncio fue realizado junto al lanzamiento de una entrevista a fondo con Morales y el comentarista deportivo Javier Sabath.

Durante la entrevista, el gerente general habla por primera vez de su trayectoria de más de una década por el baloncesto y cómo llega a tan temprana edad a la gerencia de los Cangrejeros de Santurce. Igualmente se dan a conocer los planes para el equipo para el 2024, los jugadores y otros asuntos.

“Estoy sumamente agradecido y honrado, no tan solo con la oportunidad de pertenecer a esta franquicia tan prestigiosa, si no que también por la gran confianza que han plasmado en mí los apoderados del equipo. Por los pasados tres años hemos estado construyendo este proyecto y que ahora me extiendan el voto de confianza por tres años, lo cual reconozco que no es común la firma multi-anual de los gerentes generales en el BSN, me hace sentir que estamos por buen camino y soy muy afortunado”, expresó Morales.

Los Cangrejeros de Santurce han estado en las pasadas semanas anunciando quienes serán parte de la escuadra de la capital, entre los cuales están los estelares Ángel Matías, Ramón Clemente, Chris Brady, Gian Clavell, Víctor Carattini, Cliff Durán, Emmy Andújar y Walter Hodge.

Durante los próximos días se estarán anunciando quienes serán los refuerzos que se unan al palanqueo.