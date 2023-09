[EXCLUSIVO]: ¿NXT en Puerto Rico? Todo lo que necesitas saber

El 2023 ha sido el año más grande en la historia de la WWE. La empresa se fusionó con la UFC y crearon la nueva marca TKO. Sus acciones alcanzaron un precio récord. La empresa alcanzó un valor récord. Básicamente han roto todos los récords de ventas de boletos, venta de mercancía, número de audiencia global, interacciones en redes sociales y cualquier record que venga a tu mente, fue roto en el 2023

¡El producto está sumamente caliente! Lo más caliente que ha estado en toda su historia. De hecho, aproximadamente el 98% de sus eventos semanales televisados en el 2023 han sido “sold out”. Para añadirle, todos los PLE se han ido “sold out” sin importar cuán grande fuese la arena. Puerto Rico tuvo la dicha de estar en los libros de historia de esos grandes éxitos de la WWE y los récords rotos en el 2023.

La WWE trajo Backlash y SmackDown a la isla en el mes de mayo. Con ellos llegó Zelina Vega, su hermoso atuendo que nos infló el pecho al ver nuestra bandera y hasta trajo la chancla. Vimos a Bad Bunny recibir un “falcon arrow” de Damian Priest encima de una mesa y ganar la lucha. De hecho, el Choli se volvió un concierto de Benito tan pronto salió por la cortina, dándonos una de las mejores entradas en la historia de la WWE dicho por los expertos. Simplemente el mundo entero vio lo que por años nosotros siempre supimos, y eso es que Puerto Rico tiene el mejor público en la industria de la lucha libre local.

Michael Morales Torres de Lucha Libre Online reportó qué hay planes concretos para traer una edición de Monday Night Raw a Puerto Rico para el 2024. De hecho, ese show se supone que también era para el 2023, pero Jacksonville ganó y el evento terminó siendo en Florida. Hasta el momento hemos tenido en la isla dos eventos PLE, los cuáles fueron New Year’s Revolution y Backlash. En adición tuvimos ese SmackDown televisado en mayo del 2023 y hay planes concretos para traer Raw en el 2024 a la isla del encanto. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Para cuando NXT?

La tercera marca de la WWE ha ganado muchísima popularidad. Se transmite todos los martes a las 8:00pm (ET) por USA Network y puedes ver las súper estrellas del mañana crecer ante tus ojos previo a su llegada a Raw o SmackDown. De ahí vienen Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens, Big E, Sami Zayn, Becky Lynch, Charlotte Flair, Bray Wyatt (que descanse en paz), entre muchas otras grandes súper estrellas que militaron en NXT previo a sus llegadas al famoso “main roster”. Por años Latinoamérica ha estado pidiendo un evento de NXT en alguno de sus múltiples países.

El legendario Shawn Michaels, además de ser uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, es actualmente el Vicepresidente Senior de Desarrollo de Talento Creativo de la WWE. Este está encargado de la marca NXT. Así que para saber que pasará con NXT teníamos que ir directamente a la fuente, el “Heart Break Kid”. Pedro Vega tuvo el honor de hablar con Mr. WrestleMania para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Este le preguntó sobre la posibilidad de ver un evento de la marca NXT en Puerto Rico, o algún otro país de América Latina como México o Chile. Esto fue lo que nos dijo “The Showstopper”, Shawn Michaels.

“Claro que me encantaría. Pero si soy honesto creo que pasará un tiempo hasta que NXT tenga esa oportunidad. Por más que amaríamos hacer eso, siempre seremos esa tercera marca o marca de desarrollo. NXT y la WWE siempre están buscando expandirse”.

“Como hablamos ahorita, sea NXT Europa, NXT México o NXT América Latina, hay ese deseo de globalizar y expandir NXT. ¿Está en (planes) el futuro? Lo creo absolutamente. Sólo que no sé cuando eso será”.

“Pero créeme, nos encanta viajar en NXT y llevar nuestro producto a las personas que no pueden verlo regularmente. Nada nos gustaría más que treparnos en un avión e ir a Chile. Te puedo prometer eso hermano”.

NXT presenta No Mercy, este sábado a las 8:00pm en directo desde el Mechanics Bank Arena en Bakersfield, California. Quedan muy pocos boletos disponibles en Ticketmaster.com lo que garantiza que ese día habrá otro “sold out” para la WWE. Pueden sintonizarlo en vivo por Peacock (Puerto Rico y Estados Unidos) o a través de WWE Network (resto del mundo). Este será el súper cartel preparado por Shawn Michaels y su equipo para este sábado:

Por el Campeonato Mundial de NXT: HIM, Carmelo Hayes (c) vs. El Czar, Ilja Dragunov

Por el Campeonato Mundial Femenino de NXT: The Man, Becky Lynch (c) vs. The Buffed Barbie Doll, Tiffany Stratton, en una lucha de reglas extremas.

Por el Campeonato de Norte América de NXT: Dirty Dominik Mysterio (c) vs. Trick Williams

Por los Campeonatos Mundiales en Parejas de NXT: Tony D’Angelo & Channing “Stacks” Lorenzo (c) vs. Bronco Lima & Lucien Price vs. Julius Creed & Brutus Creed vs. Angel Garza & Humberto Carrillo.

Por el NXT Heritage Cup: Noam Dar (c) vs. Butch

Bron Breakker vs. El Orgullo de Panadería España, Baron Corbin.

Blair Davenport vs. Kelani Jordan

Agradecemos a Greg Domino y el equipo de relaciones públicas de la WWE por esta entrevista. No olviden sintonizar SmackDown este viernes a las 8:00pm por FOX.

Este contenido publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y El Calce.