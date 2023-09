Comité Paralímpico de Puerto Rico pide no ser invisibilizado en las conversaciones en contra del acoso sexual en el deporte

Germán Pérez Rodríguez, presidente del Comité paralímpico de Puerto Rico pidió que los atletas (COPAPUR), se dirigió a los legisladores instando a revisar el Proyecto del Senado 1194. Para establecer la “Ley deportiva de protección contra el acoso y hostigamiento sexual en Puerto Rico” para asegurar que el Comité Paralímpico sea reconocido en igualdad de condiciones con el Comité Olímpico. Rodríguez señaló que, durante años, los deportistas paralímpicos han sido invisibles, a pesar de sus logros destacados en competencias deportivas de todo el mundo.

Aunque no estuvo presente durante la Vista Pública de la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes que preside la senadora Marially González Huertas, el presidente del COPAPUR expresó, a través de su ponencia su total apoyo al artículo 2 de una medida propuesta que busca declarar una política pública contra el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito deportivo. Rodríguez compartió que el COPAPUR ya ha tomado medidas afirmativas en este sentido, adoptando una política de “cero tolerancia” al acoso y hostigamiento sexual desde hace más de dos años.

Sin embargo, Rodríguez también destacó la necesidad de revisar la redacción de la medida, que actualmente podría descalificar a una persona antes de completar el debido proceso judicial en casos relacionados con delitos sexuales.

Germán Pérez Rodríguez y el COPAPUR recomendaron favorablemente la aprobación del P. del S. 1194, con algunas observaciones que buscan garantizar la equidad y la protección de los derechos de los atletas paralímpicos y la prevención del acoso y hostigamiento sexual en el deporte.

Por su parte, la Dra. Jackeline Rosado Vázquez, psicóloga clínica, escolar y deportiva, presidenta de la Clínica de Inteligencia Emocional, Inc., destacó la importancia de abordar el acoso sexual y psicológico en el deporte, proporcionando ejemplos concretos de casos en Puerto Rico y en otros lugares.

Además, hizo hincapié en la necesidad de educar a los padres, deportistas y organizaciones deportivas sobre estas conductas y sus consecuencias. Finalmente, expresó su respaldo a una medida legislativa con enmiendas recomendadas para abordar estos problemas en el deporte y se puso a disposición para responder preguntas adicionales.

La senadora Marially González preguntó cual era el mayor obstáculo al que se enfrentaban los atletas a lo que Rosado Vázquez respondió que el mayor obstáculo es que no les crean. “El tema del acoso y el hostigamiento sigue siendo un tabú, especialmente en el deporte, eso no se habla, nunca lo comunican y cuando lo hacen se pone en duda sus palabras”, comentó la doctora.

“La profesora Enid Rodríguez del Universidad de Puerto Rico en Mayagüez realizó una investigación sobre; experiencias y patrones de respuestas sobre el hostigamiento sexual entre estudiantes atletas puertorriqueñas. Los resultados reflejaron que un 46.4% de las estudiantes de la Liga Atlética Interuniversitaria indicaron haber recibido acercamientos sexuales no deseados, incluyendo comentarios de índole sexual, contacto físico o agresión sexual. El 5% contestó haber experimentado coerción sexual”, lee la ponencia de Rosado.

A pesar de eso, Jorge Oscar Sosa Ramírez, comisionado de la Liga Atlética Universitaria de Puerto Rico (LAI), aseguró no tener “ni un solo caso” desde el 2019. “No tengo un inventario de casos, y créame, cuando escuché la ponencia de la doctora, que hay 46% de estudiantes […] que habían recibido algún grado de hostigamiento pues me preocupa, me preocupa que no llegue la queja”, dijo Sosa ante preguntas de la senadora González.

Por otro lado, Sosa Ramírez, recomendó cambiar el título de “Ley deportiva de protección contra el acoso y hostigamiento sexual en Puerto Rico” por la “Ley para Prevención y Protección en Contra del Acoso y Hostigamiento sexual en el Deporte en Puerto Rico”.

Argumentó que el cambio propuesto “recoge en esencia la intención legislativa”.

La senadora González Huertas había destacado la importancia de que el proyecto de ley se aplique tanto a atletas profesionales como a los que participan en deportes a nivel juvenil e infantil. “No debemos limitarnos a proteger solo a los atletas profesionales; debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a un entorno deportivo seguro y libre de acoso”, expresó.