Doble A: El duelo de los Cabrera abre la serie final

Los lanzadores Fernando y Freddie Cabrera serán los protagonistas del primer enfrentamiento de la serie final 2023 de la Liga de Béisbol Superior Doble A este viernes a las 8:00 p.m. en el Estadio Pedro Montañez de Cayey.

Fernando abrirá por los Arenosos de Camuy, mientras Freddie hará lo propio por los campeones defensores Toritos de Cayey.

Curiosamente, hace dos años, ambos pertenecían a los equipos que tendrán como rivales en la serie. Además, son los dos lanzadores que más victorias han acumulado en sus respectivos equipos este año.

El abridor de los Arenosos fue una figura clave del tercer campeonato de Cayey en el 2018. Este año tiene marca de 12-3 con efectividad de 2.49 en 119.1 entradas.

Mientras, Freddie se estrenó en los Toritos con un título en el 2022 y este año acumula foja de 9-2 con efectividad de 2.51 en 125.2 episodios.

La serie será a un máximo de siete juegos, con dos desafíos el primer fin de semana, tres el segundo y dos el tercero, de ser necesario.

Los dos equipos finalistas van al baile de coronación con hazañas históricas. Por primera vez, los Toritos están por segundo año consecutivo en una serie final. Además, buscan romper la cadena de casi una década sin un campeón ‘back to back’ en la Doble A. E

l último equipo que logró repetir un campeonato fueron los Bravos de Cidra, en los años 2012 y 2013.

Mientras, los Arenosos están en su primera serie final desde la fundación de la franquicia en 1957. Es el segundo año consecutivo que un equipo debuta en una serie de campeonato. En 2022, los Peces Voladores de Salinas llegaron a su primera final desde su debut en 1958.

TRANSMISIÓN EN VIVO

La serie final entre los Arenosos y los Toritos será transmitida en vivo por los canales 85 y 285 HD de Liberty y por la plataforma R1Live.com.

Además, contará con transmisión radial de los equipos finalistas por Radio Paz 810 AM (Cayey) y Radio Once 1120 AM (Camuy).