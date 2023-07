Wimbledon no se entrometerá en política de saludo entre jugadores, pese a abucheos

Victoria Azarenka, de Bielorrusia, sale de la cancha después de perder frente a la ucraniana Elina Svitolina, en partido individual femenino del torneo de Wimbledon, en Londres. Azarenka y Svitolina no estrecharon manos al final del partido, el domingo 9 AP (Alastair Grant/AP)

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Wimbledon se mantendrá al margen en el tema de la política de saludo entre jugadores.

La ucraniana Elina Svitolina ha solicitado a las autoridades del tenis que anuncien públicamente que los jugadores de su país no van a estrechar la mano de rivales de Rusia y Bielorrusia después de los partidos, para que los fanáticos no los abucheen porque creen que algunos jugadores están siendo desairados.

“No tenemos intención de hacer eso”, dijo el lunes la directora ejecutiva de Wimbledon, Sally Bolton.

Los aficionados en la Cancha 1 abuchearon a Victoria Azarenka, de Bielorrusia, después de que no fuera a la red para estrechar manos con Svitolina, después de la victoria de la ucraniana el domingo.

Azarenka sabía que Svitolina no estrecharía la mano de rusas y bielorrusas, en protesta por la invasión rusa a Ucrania, y en su lugar la saludó a la distancia. Más tarde aclaró que quiso “ser respetuosa con su decisión”.

La segunda favorita, Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, hizo eco a la petición de Svitolina sobre hacer un anuncio por parte de las autoridades “para que así las jugadoras no salgan de la cancha en medio de tanto odio… Sería bueno que la multitud supiera realmente lo que está pasando. Hay una razón detrás de que no exista un apretón de manos”.

Sin embargo, Bolton dijo que no dará instrucciones a los jueces del torneo de hacer algún anuncio sobre los saludos entre jugadores.

“Históricamente, en el tenis, la decisión de cómo reacciona un jugador al final de un partido es una totalmente personal, y creo que no queremos empezar a ordenar lo que sucede”, dijo Bolton. “Tenemos una audiencia increíblemente bien informada en Wimbledon y creo que en su mayor parte entenderían lo que estaba pasando. No me gustaría especular sobre lo que todos en la multitud estaban pensando anoche”.

En el Abierto de Francia, sucedió lo contrario con los ucranianos. Marta Kostyuk fue abucheada cuando no estrechó manos con Sabalenka. Svitolina dijo que también escuchó abucheos en París.

El ruso Daniil Medvedev, quien avanzó a cuartos de final el lunes, dijo que el que Azarenka fuera abucheada es un “gran malentendido”. En una gran multitud, dijo, existe la posibilidad de que haya gente que no conozca los detalles.