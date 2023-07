De guardaespaldas a luchador estelar: El ascenso de Damian Priest

En las últimas semanas, el nombre de Damian Priest ha ido en ascenso en WWE, luego de que el luchador salió victorioso en el último evento estelar de la compañía: Money in The Bank.

El de ascendencia puertorriqueña se llevó el maletín, que le da la oportunidad por un combate estelar, por lo que tuvo una subida importante en el roster.

Damian Priest y su meteórico ascenso

Las cosas no han sido sencillas para Damian en WWE, pues las oportunidades de escalar resultan escasas, pese a que se ha adaptado a diferentes situaciones en la compañía.

De hecho, en 2016, su rol estaba muy alejado de lo estelar, pues comenzó su camino como guardaespaldas de Stephany McMahon.

Pero con el paso de los años se fue haciendo un espacio, aprendiendo de las grandes leyendas y aceptando el rol que los creativos le dieron.

Hace algunas semanas, el puertorriqueño tuvo un momento especial, cuando se enfrentó a su compatriota, Bad Bunny, en su país.

El puertorriqueño quiere un título estelar

Pero eso no era suficiente, pues en su mente siempre ha estado conquistar uno de los títulos estelares, por ello el maletín significa la oportunidad idónea para alcanzar la cima.

“Todo el mundo está tratando de hacer lo mismo: agarrar ese maletín. Todo el tiempo sientes desesperación. Es una lucha en la que simplemente no paras. Es por eso que estos encuentros son tan impredecibles. Son sólo acción sin parar. Mientras una persona es derribada, otra va a estar de pie. Ahí detrás de ellos. Nunca te metes en un ritmo.

“Es uno de esos logros que deseas y con los que sueñas, pero los sueños son eso. No son la realidad. Y cuando puedes lograr algo como esto, es fantástico. Por dentro me sentía como una pelota de emociones. Fue salvaje. Esa satisfacción de lograr algo por lo que has estado trabajando. Para mí, fue un momento especial”, relató.

Priest tendrá un año para cobrar la recompensa del maletín, por lo que en cualquier momento puede pedir un combate estelar por cualquier título, aunque en su mente se encuentran los cetros estelares.