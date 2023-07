Puerto Rico suma más medallas de oro en los Centroamericanos

El barranquiteño Héctor Pagán bañó de oro la pista del Estado Nacional Jorge El Mágico González.

El puertorriqueño dominó la prueba en los últimos 300 metros con tiempo de 14:07.17. Este se fue despegando de sus rivales Diego García de México (14:11.12) y el colombiano Carlos Sanmartín (14:14.08).

“Estoy bien emocionado. Soñaba con estar aquí. Llegué. Hice el trabajo. De verdad, estoy bien contento de que me hayan salido todas las cosas bien. Esto gracias a un equipo de trabajo que tengo y a mi pueblo Barranquitas que siempre me respalda, deben estar gozándoselo. ¡Qué bueno llevar alegría al pueblo como tanto ellos me la dan a mí!, dijo el prócer campeón en la Liga Atlética Interuniversitaria y de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Pagán volverá a la pista a correr el evento de los 10,000 metros el viernes a las 7:30 p.m. (5:30 p.m. El Salvador).

Jasmine Camacho Quinn: Récord para San Salvador y clasificación a París 2024

La puertorriqueña pasó a la final y con ella la boricua Paola Vázquez

Martes, 4 de julio de 2023 (San Salvador, El Salvador) – La medallista de oro olímpica Tokio 2020, Jasmine Camacho Quinn, impuso récord en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en la preliminar de los 100 metros vallas, que se lleva a cabo en el Estado Nacional Jorge El Mágico González.

La puertorriqueña cronometró 12.60 segundos en la primera de dos semifinales, dejando en el olvido el 12.64 segundos impuesto por la puertorriqueña Dionne Rose en Maracaibo 2018.

“Estoy agradecida. Estoy bien mentalmente. Espero ir más rápido este miércoles. Vamos a ver”, dijo Camacho Quinn a los medios y quien viene de un rendimiento extraordinario en la Liga Diamante.

Esta marca también le alcanzó el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que la mínima exigida es 12.77 segundos. La ventana de clasificación abrió este 1ro de julio y cerrará el 30 de junio del 2024.

Paola Vázquez pasó a la final con el segundo mejor tiempo, 13.22 segundos, de la segunda serie.

La final del evento será mañana a las 9:10 p.m. (7:10 p.m. El Salvador).

Otros finalistas

Gabriella Scott pasó a la final de los 400 metros con tiempo de 51.24 segundos. Esta final será el jueves a las 9:30 p.m. (7:30 p.m. El Salvador).

El especialista en los 800 metros, Ryan Sánchez, pasó a la final de su evento con el segundo mejor tiempo de la serie dos. Este fue de 1:47.65. La final será este miércoles a las 8:10 p.m. (6:10 p.m. El Salvador).