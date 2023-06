Yarimar Mercado le dedica triunfo de medalla de oro en tiro a su mamá

Yarimar Mercado ganó la primera medalla de oro en el deporte de tiro en su carrera, después de cuatro participaciones en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Mami espero que estes bailando en el cielo, esta va por ti! Agradecida por el apoyo de mi psicóloga @enidlopez2, de mi familia, amigos, @comiteolimpicopur, @ftiropur, entrenadores, al DRD y auspiciadores que me han apoyado y ayudado para obtener este logro. Sin ustedes no hubiera sido posible Cada lágrima, cada sudor y cada sacrificio ha valido la pena. GRACIAS PUERTO RICO POR TANTO AMOR”, expresó Mercado a través de sus redes sociales.

Mercado tuvo una ronda preliminar de ensueño donde estableció nueva marca en la modalidad con 584 .25 puntos. La boricua pudo sobrepasar a la contrincante más fuerte de la competencia, la cubana Danielys Pérez, 450.2 puntos vs. 449.6 puntos.

La medalla de bronce fue ostentada por la guatemalteca que compite por Centro Caribe Sports, Polymaría Alvarado (433.3 puntos).

“Súper contenta. Súper feliz. Súper agradecida por el apoyo. No nos rendimos. Estuvimos luchando desde el principio hasta el fin. Al final apretamos más y eso fue lo que me llevó a la medalla. No me rendí y seguí luchando”, dijo Mercado, que recibió una ovación por parte de una veintena de puertorriqueños que estuvieron apoyándola en el polígono.

“En la primera fase, estoy contenta, porque hice récord centroamericano. Me dio confianza. Me sentía súper bien. En la final una compañera me hizo un disparo, se cruzaron los tiros. Al final, me mantuve enfocada y llegamos a la medalla de oro”, mencionó.

La mamá de la atleta perdió la vida en un incidente desgraciado

La madre de la atleta de tiro Yarimar Mercado Martínez falleció en el 2022 en un incidente desgraciado.

“Eres la mejor madre que pude tener, nos faltaban muchas aventuras más por vivir, siempre soñaste con el día de mi boda, hacerme el traje de novia y la ropita para mis hijitos… Hace dos días me llamaste con mucha ilusión para que separara la fecha y te ayudara en la preparación para renovar los votos de tu boda con papi en Puerto Rico. Por qué tú? por qué así? si es que tú sólo estabas sentada en tu casita cosiendo, como solías hacer…”, compartió.

La joven atleta, de igual manera hizo un llamado a la utilización responsable de las armas. “Por favor, si van a usar armas, disparen a una tarjeta de papel y aprendan sobre el uso y manejo. Muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes, me disculpo si no contesto, pero este dolor q siento sobrepasa cualquier dolor que haya sentido en mi vida. Agradezco sus mensajes y que estén para mí y para mi familia. Me disculpo con Puerto Rico por que aunque quisiera, de verdad no puedo competir, mi lugar está con mi familia y no veo la hora de llegar y poder estar con ellos. Descansa en paz mamá, fuiste la mejor abuela para Jacob, la mejor madre y la mejor esposa, fuimos bendecidos de tenerte. Gracias por todo lo q me enseñaste. Te amo con cada pedacito de mi ser. Amen mucho, y valoren el tiempo”, sostuvo.