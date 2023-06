Refuerzo de los Cangrejeros pide perdón por manoplazo a la tabla de su dirigente

El refuerzo de los Cangrejeros de Santurce, Emmanuel Mudiay, se disculpó públicamente con el dirigente del equipo tras un altercado ocurrido en la noche del lunes en el banquillo durante el partido ante los Atléticos de San Germán.

Mudiay se disulpó por haberle dado un manoplazo a la tabla del dirigente Allans Colón, en lo que describió como un “momento caliente” mientras el equipo estaba perdiendo.

“Asumo toda la responsabilidad de lo que ocurrió anoche. Las emociones sacaron lo mejor de mi y no es así como reaccionas en momentos calientes. Estaba equivocado 100%. El dirigente y yo hemos hablado y me he disculpado, él es nuestro líder y estamos bien. Tengo el máximo respeto por nuestro dirigente, equipo técnico, compañeros de equipo, entrenadores y fanáticos. Quiero que los Cangrejeros ganen el campeonato de este año tanto como nuestra organización y aficionados”, expresó en sus redes sociales.

En el video se aprecia cuando el refuerzo le da un manotazo a la tabla que utiliza el dirigente para presentar las jugadas al equipo durante el tiempo pedido. Tras el acto del jugador, el dirigente tiene que ser aguantado por otros jugadores para no evitar un enfrentamiento entre ambos.

Anoche los Cangrejeros de Santurce perdieron ante los Atléticos de San Germán con marcador de 85-75 y se empata la serie de postemproada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

¿Cómo va la postemporada del BSN?

Gigantes de Carolina vs. Piratas de Quebradillas (Gigantes 2-0)

Juego 1: Gigantes de Carolina 100 vs. Piratas de Quebradillas 99: 19 de junio



Juego 2: Piratas de Quebradillas 80 vs. Gigantes de Carolina 85: 21 de junio



Juego 3: Gigantes de Carolina 69 vs. Piratas de Quebradillas 85: 23 de junio



Juego 4: Piratas de Quebradillas vs. Gigantes de Carolina: 25 de junio



Juego 5: Gigantes de Carolina vs. Piratas de Quebradillas: 27 de junio



Juego 6: Piratas de Quebradillas vs. Gigantes de Carolina: 29 de junio



Atléticos de San Germán vs. Cangrejeros de Santurce (Empate 2-2)

Juego 1: Cangrejeros de Santurce 87 vs. Atléticos de San Germán 92: 18 de junio



Juego 2: Atléticos de San Germán 83 vs. Cangrejeros de Santurce 87: 20 de junio



Juego 3: Cangrejeros de Santurce 97 vs. Atléticos de San Germán 96: 22 de junio



Juego 4: Atléticos de San Germán 85 vs. Cangrejeros de Santurce 75: 24 de junio



Juego 5: Cangrejeros de Santurce vs. Atléticos de San Germán: 26 de junio



Juego 6: Atléticos de San Germán vs. Cangrejeros de Santurce: 28 de junio



Juego 7: Cangrejeros de Santurce vs. Atléticos de San Germán: 30 de junio



Capitanes de Arecibo vs. Mets de Guaynabo (Mets 2-0)

Juego 1: Capitanes de Arecibo 82 vs. Mets de Guaynabo 96: 19 de junio



Juego 2: Mets de Guaynabo 93 vs. Capitanes de Arecibo 77: 22 de junio



Juego 3: Capitanes de Arecibo vs. Mets de Guaynabo: 24 de junio



Juego 4: Mets de Guaynabo vs. Capitanes de Arecibo: 26 de junio



Juego 5: Capitanes de Arecibo vs. Mets de Guaynabo: 28 de junio



Juego 6: Mets de Guaynabo vs. Capitanes de Arecibo: 30 de junio



Juego 7: Capitanes de Arecibo vs. Mets de Guaynabo: 2 de julio



Vaqueros de Bayamón vs. Indios de Mayagüez (Vaqueros 1-0)