Quinto lugar para Puerto Rico en Premundial Sub 12 de béisbol

Puerto Rico Premundial Sub 12

El Equipo Nacional Sub 12 de béisbol concluyó su participación en el torneo Premundial de dicha categoría en la ciudad de Aguascalientes, México con marca de 3-5 y en el quinto puesto.

Los primeros cuatro equipos de la competencia avanzaron al Mundial, por lo que el equipo de Puerto Rico se quedó sin su boleto clasificatorio.

”Veníamos con el plan de lograr la clasificación al Mundial, pero en realidad los equipos a nivel internacional en esta categoría sub 12 están en un nivel bien alto. Es un torneo duro, de muchos días. Tuvimos dos niños del cuadro regular que se enfermaron y hubo opciones de ganar en todos los juegos”, detalló Héctor ‘Purito’ Rivera, dirigente del conjunto boricua.

En el juego por el quinto puesto, Puerto Rico se impuso con un cómodo resultado 10-3 ante Cuba. En la primera ronda, el equipo puertorriqueño dominó a Cuba y Brasil. Cayeron ante Venezuela, República Dominicana, México y Panamá, con tres encuentros decididos por menos de dos carreras.

”El béisbol es así. No se pudo. Se intentó todo, los muchachos jugaron duro. Tratamos de utilizar a los lanzadores como entendíamos para minimizar la ofensiva de los contrarios, pero de verdad no pudimos. Creo que para una próxima ocasión hay que tener más ‘pitcheo’, trabajar más con los lanzadores y que no sean jugadores de posición”, dijo Rivera.

Puerto Rico registró el cuarto mejor promedio de bateo del torneo con .405 y la tercera mejor efectividad con 9.94.

Diego Luis Reyes Cosme fue el bateador más destacado del equipo puertorriqueño con promedio de .571. Conectó 12 hits, cuatro de ellos cuadrangulares. Anotó nueve carreras y empujó 13.