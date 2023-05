Adriana Díaz alcanza tercera ronda del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa

And Adriana Diaz completes the roster in the #ITTFWorlds2023 Round of 32 Women's Singles roster 🔥 #Durban2023 returns at 11am (GMT +2) tomorrow, LIVE at https://t.co/WzpUvKSPUN and https://t.co/n3fDYgQ9PZ 🎥 #TableTennis #PingPong pic.twitter.com/znWzTCWi2X