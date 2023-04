Con Bellingham, Dortmund podría destronar al Bayern

DÜSSELFORF, Alemania (AP) — Este podría ser finalmente el año en el que el Borussia Dortmund destrone al Bayern Munich.

En varias ocasiones durante la racha de 10 títulos consecutivos del Bayern en la liga alemana, el Dortmund no la logrado capitalizar cuando el Bayern pierde puntos.

Eso cambio el sábado con el triunfo del Dortmund por 4-0 ante el Eintracht Frankfurt para saltar a la cima de la Bundesliga tras la derrota del Bayern 3-1 ante el Mainz.

Jude Bellingham anotó el primer gol del Dortmund, cuando el versátil mediocampista actuó como delantero al recibir el balón en el borde del área y disparó superando a Kevin Trapp.

“Para ser honestos, significaría todo. Significaría el mundo”, dijo Bellingham en comentarios para la televisión el sábado sobre la posibilidad de que se conviertan en campeones de la Bundesliga. “Pero sería algo grandioso. No hay nada que me gustaría más que ganar la liga con el club después de todo lo que me ha dado”.

A sus 19 años, Bellingham está a punto de terminar su tercera campaña con el Dortmund y se especula que hay interés de los clubes más grandes de Europa. Durante su estancia en Alemania se ha convertido en titular con Inglaterra en la Copa Mundial y es líder del Dortmund en la cancha.

La estrategia del equipo de adquirir a jóvenes talentosos y venderlos con una ganancia ha llevado a que los aficionados disfruten de actuaciones como las del Bellingham, Erling Haaland y Ousmane Dembélé en los últimos años, pero esa misma estrategia significa que están en un constante ciclo de reconstrucción frente a un Bayern con un base estable.

Pero también podrían decir que la constante fragilidad de la defensa del Dortmund se debe a la atención en sus jóvenes atacantes en años recientes, especialmente en momentos importantes. Parecía que el Dortmund dejaría otra oportunidad con la derrota por 4-2 ante el Bayern el primero de abril y nuevamente el 15 de abril al permitir que el Stuttgart empatara.

Por ahora se ha revertido el usual orden de las cosas. El Dortmund podría resbalarse ocasionalmente, pero el Bayern ha caído bajo. Desde el sorpresivo nombramiento el mes pasado de Thomas Tuchel en reemplazo de Julian Nagelsmann, el Bayern tiene dos victorias, tres empates y tres derrotas. El último duelo de Nagelsmann al frente fue su tercera derrota seguida después de 37 juegos en la campaña.