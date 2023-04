Jugadores del BSN podrían ser sancionados por consumo de cannabis

Desde la próxima temporada los jugadores de la NBA no serán sancionados por el uso de productos derivados del cannabis, pero a nivel local los baloncelistas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) no correrían la misma suerte.

Contrario a la NBA, liga que se regula internamente, el BSN, por su relación contractual con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), debe regirse por las normas del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), el Comité Olímpico Internacional (COI) y a su vez por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Todas estas instituciones están bajo el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, en inglés).

A nivel local, el 16 de diciembre del 2022, el gobernador Pedro Pierluisi firmó la Ley Antidopaje del Deporte Puertorriqueño que crea la Organización Antidopaje de Puerto Rico (PRADO, en inglés) con un presupuesto anual de $200,000 para realizar pruebas de dopaje en el deporte profesional y ligas afiliadas en la isla. Esta organización adopta el reglamento internacional de WADA.

Bajo el reglamento del ente a nivel mundial, el cannabis se encuentra entre las sustancias prohibidas dentro del periodo de competencia. El presidente de PRADO, el profesor David Bahamundi, explicó en entrevista con Metro que se considera “periodo de competencia” no solo el día específico del evento deportivo sino toda la temporada.

“Por ejemplo, si el juego está pautado para jueves, desde las 11:59 de la noche del miércoles, cualquier oficial de control antidopaje podría ir a tocar la puerta de la casa, el apartamento o una práctica en la mañana. (El oficial) puede ir y eso se considera dentro de competencia porque ya hay unas fechas calendarizadas de competencia. Si estamos hablando de off-season, terminó la temporada del BSN y nosotros hacemos una prueba de dopaje a algún atleta, eso es fuera de competencia, pero mientras están en torneo es en competencia”, explicó Bahamundi.

Igualmente, el presidente de PRADO aclaró que a pesar de que en Puerto Rico es legal el uso del cannabis con licencia para uso medicinal, esto no necesariamente da luz verde a los atletas en competencia para utilizar productos derivados de esta sustancia.

“Es muy diferente lo que es recreacional, lo que es medicinal y lo que es permitido finalmente en el deporte, en el caso del cannabis en el deporte es permitido fuera de competencia y en competencia no. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el atleta tenga una licencia que lo autoriza a usar de forma medicinal, mientras esté en una participación deportiva se evalúa la reglamentación deportiva, no la local”, añadió Bahamundi.

En este caso, el atleta debe solicitar por medio de su médico una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) donde se establezca que tiene condiciones para las cuales se le recomienda el uso de la sustancia. Esta petición deberá pasar a evaluación de un panel de tres médicos de PRADO que deberán establecer si el uso de la sustancia es la única opción que tiene el atleta para su condición y permitir hasta cierta cantidad.

“Una de las preguntas que nos hacen es: ¿Cuándo puedo dejarlo o cuándo puedo utilizarlo y no tengo problema? La realidad es que el reglamento, la lista de prohibidos, dice que es permitido fuera de competencia así que sería cualquier momento donde no está en periodo competitivo, inclusive el laboratorio si recibe una muestra de una persona que no está en competencia ni mira la posibilidad de que tenga marihuana en su orina”, expresó Bahamundi.

En el caso de un positivo dentro de competencia en el BSN o cualquier otra liga, la sanción será impuesta por PRADO y se notificará al atleta y a las federaciones a nivel local e internacional.

Para esta temporada, la liga local de baloncesto no ha realizado pruebas de dopaje a sus jugadores, sin embargo, esto cambiaría con la entrada de PRADO. Bahamundi explicó que a nivel internacional, WADA recomienda que no se debe anunciar cuándo se realizarían las pruebas.

“Sí van a haber controles, pero cuándo no se deja saber para que el atleta se mantenga en un margen de no hacer nada que sea ilegal porque en cualquier momento se le puede hacer un control”, explicó.

Por su parte, el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, confirmó que ya han comenzado la orientación de PRADO con la liga.

“Tuvimos una reunión con PRADO, de orientación legal sobre las funciones de PRADO y las facultades que tiene PRADO para realizar pruebas en los atletas profesionales”, añadió.

El presidente de la Asociación de Jugadores de Puerto Rico, Ricardo Carrillo, también indicó que se han reunido con PRADO y que la organización ha entendido que antes de comenzar las pruebas se debe llevar a cabo un proceso de orientación a los jugadores.

“La semana pasada hubo una conferencia inicial con PRADO donde explicaron todo, le trajimos a PRADO nuestras interrogantes, nuestras dudas, PRADO entendió el asunto, PRADO entiende que antes de comenzar un proceso de dopaje debe tener un proceso de orientación a los atletas y una vez termine el proceso de orientación comenzar el proceso de dopaje y estamos en esa en este momento. La relación y conversaciones entre PRADO, BSN, Asociación de Jugadores son conversaciones válidas, son conversaciones de buena fe entre todas las partes para entonces regular eso”, expresó Carillo.

Aunque la WADA tiene al cannabis en la lista de sustancias prohibidas hay teorías que aseguran que los productos derivados de esta planta no mejoran el rendimiento atlético y solo funciona para tratamientos como dolencias musculares que regularmente afectan a los atletas.