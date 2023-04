“Canelo” Álvarez o Juan Manuel Márquez, ¿quién es mejor?

Juan Manuel Márquez es uno de los mejores boxeadores mexicanos de la última época. De hecho, fue uno de los pocos pugilistas que pudo vencer a Manny Pacquiao, por lo que es una voz autorizada en el deporte de los guantes.

En recientes días, “Dinamita” volvió a tundir a “Canelo” Álvarez, al aseverar que no arriesga a la hora de buscar sus rivales, ya que el tapatío se enfrentará a John Ryder el próximo mes de mayo, un rival de perfil bajo.

Mucha “Dinamita” para “Canelo”

Incluso, Márquez comentó que Saúl tendría que medirse a David Benavidez, pero cree que tiene miedo a perder contra su compatriota.

“No arriesga mucho ante John Ryder. Es un peleador regular, de nivel medio para abajo, pero creo que es un reto importante para mediar, cómo se siente el ‘Canelo’, cómo va su recuperación y ellos están en todo su derecho de hacer este tipo de cosas para probar y después ver qué rival sería importante para el peleador de Jalisco.

“Si tienes miedo para qué te metes al box. Sería una pelea interesante ante David. Benavidez tiene con que hacerle una pelea competitiva a Álvarez”, sentenció.

“Canelo” cree que es envidia

A lo largo de su carrera, “Canelo” ha sido criticado por distintas personalidades del boxeo, pero Juan Manuel Márquez ha sido muy incisivo.

Esta situación tiene un poco fastidiado al tapatío, pues considera que lo de “Dinamita” ya es pura envidia.

“Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta.

“Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza”, detalló.

Para muchos aficionados Juan Manuel Márquez está en mejor rango histórico que Saúl, pero es un debate que sigue en el aire. Para ti quién es mejor, ¿”Canelo” o “Dinamita”?

Récords

Juan Manuel Márquez

56 ganadas (40 knockouts, 15 decisiones), 7 derrotas (6 decisiones, un descalificación) y un empate.

“Canelo” Álvarez

57 victorias (39 por nocaut y nocaut técnico), dos derrotas (ambas por decisión) y dos empates