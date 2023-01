Chicky Starr regresa a los cuadriláteros este sábado con WWC

La WWC presenta sus carteleras para televisión este sábado 4 de febrero a las 8:00pm en el Coliseo Toyita Martínez de Juana Díaz con el regreso de la leyenda de la lucha libre, Chicky Starr.

Por el Campeonato Universal de la WWC: En su casa, Intelecto 5 Estrellas, defiende ante la ex súper estrella de WWE, Black Pain, manejado por Chicky Starr.

Lucha de respeto: El Campeón de Puerto Rico, The Showman, Mike Nice, se une a Pelayito Vázquez, para enfrentarse a La Cara de la WWC, Xavant, y El Rey Absoluto de la Lucha Libre, El GOAT, Chicky Starr.

Lucha de recompensa: El Hombre que no es Fácil, The Precious One, Gilbert, choca ante El Dragón, Nihan.

Por los Campeonatos Mundiales en Parejas de la WWC: La Seguridad, David Guevara & JP, defienden ante Makabro & Androide 787.

Relevo Australiano: Los Revolucionarios (antiguamente La Revolución) & Yaide, se enfrentan a Los Inmortales y la ex súper estrella de AAA, Vanilla Vargas.

Por el Campeonato de la Televisión, y el título estará a 15 pies de altura: El Informante defiende ante Willie Jay Vélez.

Triple Amenaza por el Campeonato Mundial Junior Completo de la WWC: El luchador de segunda generación, Jovan, defiende ante Brandon The Skater y Emil Roy.