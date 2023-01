Este es el calendario de juegos de Puerto Rico en la Serie del Caribe

Luego de hacer historia con una reñida Serie Final en el torneo invernal, los timoneles Mako Oliveras y Edwards Guzmán viajarán juntos hasta Caracas, Venezuela para liderar a los Indios de Puerto Rico en la Serie del Caribe 2023.

Así fue anunciado por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), su presidente Juan A. Flores Galarza y su director de torneo, ahora gerente general de la selección, Carlos Berroa Puertas.

“Esto es un hecho histórico ya que contamos por primera vez en una Serie del Caribe con los dos dirigentes que lucharon por el cetro nacional, ahora estarán unidos como debemos estar todo el país con una sola misión: ganar la Serie del Caribe”, mencionó Flores Galarza.

A sus 76 años, Mako Oliveras viajará a Gran Caracas como dirigente de la tribu boricua y llevará como “refuerzo” al dirigente del año y subcampeón de la campaña local quien tendrá la función de coach de banca dentro de la delegación. Este movimiento en el cuerpo técnico se debe a que varios integrantes de los coaches mayagüezanos no podrán asistir a la justa caribeña debido a compromisos con sus franquicias en el béisbol organizado.

En este contexto, la LBPRC realizó esta noche el anuncio de su plantilla oficial de cara al Clásico Caribeño en televisión nacional, por primera vez en la historia del organismo.

“La espinal dorsal la conforman nuestro campeones Indios de Mayagüez y los refuerzos fueron escogidos a raíz de la disponibilidad y otros requisitos evaluados en el día de ayer (jueves) por nuestro gerente general (Carlos Berroa) y el gerente de los Indios (Héctor Otero)”, expresó el presidente liguero quien estuvo presente en la reunión junto al presidente campeón CPA José Julio Feliciano y Mako Oliveras.

El equipo cuenta con tres receptores, siete jugadores de posición, cuatro jardineros y 14 serpentineros, siendo 14 de los Indios y 14 refuerzos, tal como si fuese un balance perfecto.

El listado es encabezado por los jugadores del equipo campeón Alan Marrero (C), el jugador más valioso de la final Jeremy Rivera (INF), el grandesligas y tercera base todos estrellas Emmanuel Rivera (INF), Brett Rodríguez (INF), Danny Ortiz (OF), Anthony García (OF), Roberto Enriquez (OF) y los lanzadores Daryl Thompson, Ronnie Williams, Rob Whalen, Braden Webb, Dan Wirchansky, Carlos Francisco y Nelvin Fuentes.

Desde los subcampeones del torneo Gigantes de Carolina llegan a reforzar el receptor todos estrellas Brian Navarreto (C), Gabriel Cancel (INF), Bryan Torres (OF) y José Espada (RHP). A ellos se unen el campeón bate de la campaña Rubén Castro (C) y Ricardo Vélez (RHP) desde RA12; de los Criollos de Caguas llega el primera base todos estrellas Vimael Machín (INF), el jugador más valioso de la temporada Edwin Díaz (INF) y Ricardo Gómez (RHP).

Santurce tendrá su representación en los brazos de Luis Leroy Cruz (LHP), Alex Sanabia (RHP) y Héctor Hernández (RHP), mientras que Ponce también irá a Caracas representado por el regreso del año e intermedista todos estrellas Jesmuel Valentín y el veterano Fernando Cabrera (RHP).

La novena practicará este sábado, 28 de enero y domingo, 29 de enero a las 5:00pm en el estadio Hiram Bithorn previo a su salida hacia Venezuela, la cual fue adelantada para el lunes, 30 de enero de 2023 a las 6:00pm.

WAPA Deportes será la cadena oficial para la transmisión televisiva de todos los partidos de Gran Caracas 2023 y por radio podrán disfrutar de la narración en directo desde Venezuela de los partidos de Puerto Rico en las estelares voces de Arturo Soto y José “Pachy” Rodríguez.

A continuación, compartimos el calendario de juegos de Puerto Rico en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, recordando que las semifinales serán entre los mejores cuatro equipos del Round Robin.

Se jugarán el jueves 9 de febrero el 2do lugar y el 3er lugar a las 3:30pm en el estadio Fórum La Guaira, a las 7:30pm el 4to y el 1ro en el estadio De La Rinconada y mientras que el viernes, 10 de febrero se definirá el tercer lugar de la justa caribeña a las 2:30pm y la Gran Final a las 7:30pm, ambos encuentros en La Rinconada.

2 de febrero: 3:00pm

Puerto Rico vs. Colombia

3 de febrero: 7:30pm

Puerto Rico vs. Venezuela

4 de febrero: 2:00pm

Puerto Rico vs. República Dominicana

5 de febrero: 6:00pm

Puerto Rico vs. Panamá

6 de febrero: 3:00pm

Curazao vs. Puerto Rico

7 de febrero: 1:00pm

Cuba vs. Puerto Rico

8 de febrero: 3:00pm

Puerto Rico vs. México