“Estoy destruido mentalmente”: Rafa Nadal se lesiona y queda fuera del Open de Australia

Rafa Nadal defendía su título en el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, del cual fue eliminado tras caer en tres sets (6-4, 6-4, 7-5) ante el estadounidense Mackenzie McDonald y después de jugar lesionado desde el final de la segunda manga.

La lesión llegó en una acción desafortunada cuando Nadal trató de alcanzar una pelota sobre el lado de su revés y el estiramiento que realizó con las piernas, sin embargo su cuerpo no aguantó y se lesionó costándole su continuidad en Melbourne.

Este es el momento en el que Rafael Nadal se lesiona de la cadera y no puede ni andar. Se me ponen los pelos de punta al verle así. #AustralianOpen #AusOpen2023 pic.twitter.com/4V4iPEMSeO — Pablo Cañadas  (@pablocanadas__) January 18, 2023

“Han sido un par de días con dolor, pero nada comparable a lo de hoy tras el movimiento ese. No sé qué está pasando, si es en el músculo, en la articulación. Hay antecedentes. Ahora siento que no puedo moverme pero no sé bien qué es hasta que haga todas las pruebas, hasta dónde llega el tema”, explicó Rafa Nadal sobre su lesión.

“No puedo decir que no estoy destruido mentalmente en este momento porque estaría mintiendo. Es duro. Espero que no sea grave. He pasado por esto demasiadas veces en mi carrera, y estoy listo para hacerlo de nuevo aunque no es nada fácil”, acotó el deportista tras la lesión pero afirmó que no renunciará aún y que su carrera continúa.

Su esposa no soportó y lloró

La imagen de una emocionada Mery Perelló tras la lesión sufrida por Rafa Nadal en su partido de segunda ronda del Open de Australia corrió por las redes sociales. En estas imágenes se podía observar a la esposa de ‘Rafa’ siendo consolada por su cuñada, Maribel Nadal. Mery viajó con su hijo para ver la participación del español.