Hyatt Regency Grand Reserve será sede del torneo de golf “Latin America Amateur Championship”

La belleza natural que enmarca el reconocido Grand Reserve Golf Club será el escenario para la celebración de la octava edición del torneo “Latin America Amateur Championship” (LAAC) durante los días 12 al 15 de enero de 2023.

El evento trae a la Isla a un importante grupo de golfistas aficionados de Centro y Sudamérica, así como de México y el Caribe.

El esperado torneo toma vida con la participación de conocidos golfistas como Fred Biondi de Brasil, Mateo Fernández de Argentina, Segundo Oliva Pinto de Argentina, Julián Périco de Perú, Omar Tejeira de Panamá, Camilo Avila de Bolivia, Álvaro Ortíz de Costa Rica, Andrey Xavier de Brasil, Carlos Rodríguez de Colombia, Andrew Jarvis de Islas Caimán, entre otros.

De Puerto Rico habrá una participación destacada con los golfistas Diego Saavedra- Dávila, Robert Calvesbert, Jeronimo Esteve, Kelvin Hernández, Gustavo Rangel, Roberto Nieves, Max Alverio e Ian Aldarando además de Erick Morales quien ha participado en las pasadas siete ediciones del LAAC y conoce ampliamente el campo de juego.

“Este es un campo en el que me siento muy cómodo comparado con otros porque he tenido la oportunidad de jugar el Puerto Rico Open en cuatro ocasiones.”, manifestó Erick Morales sobre el campo que anteriormente ha acogido a jugadores de reconocimiento internacional

El encanto del Hyatt Regency Grand Reserve se basa en una combinación única de paisajes y configuraciones que solo se puede apreciar en esta zona caribeña: hermosas vistas del mar, manglar, lagos y montañas del bosque nacional El Yunque, bordean la hospedería convirtiéndola en una de las favoritas de los turistas y los amantes del golf.

Sobre el significativo evento deportivo, Nereida Amador, Directora de ventas y mercadeo de la hospedería expresó…”Para nuestra hospedería es un honor recibir una cantidad de jugadores elite locales e internacionales como parte del Latin America Amateur Championship. En medio de una de las semanas de ocupación baja históricamente, nos aporta más de 2,000 cuartos noches y aproximadamente $1m en ingresos. En adición al valor incalculable de tener más de una veintena de medios deportivos que le dan visibilidad a Puerto Rico como destino” .

El jugador que resulte campeón del LAAC recibirá invitaciones para el “Masters Tournament 2023″ en Augusta National Golf Club y el “151st Open” en Royal Liverpool. Recibirá además exenciones completas para disputar sus posiciones en The Amateur Championship, U.S. Amateur Championship y en cualquiera de los eventos para aficionados de la USGA. Igualmente estará exento para las etapas finales de clasificación para el “123rd U.S. Open”, que se realizará en Los Ángeles, California. El o los jugadores que terminen en la segunda posición, asimismo, entrarán directamente a las fases finales de clasificación de los eventos “The 151st Open” y “123rd U.S. Open”.

La ceremonia de premios se llevará a cabo en la Casa Club aledaña al hoyo 18, desde donde se aprecia la majestuosidad natural de El Yunque.