Rinden homenaje a Roberto Clemente en el 50 aniversario de su muerte

Con motivo de la conmemoración del 50mo aniversario de la muerte de Roberto Clemente Walker, Wreaths Across America y Crowley llevaron a cabo una ceremonia de recordación y homenaje al miembro del Salón de la Fama del béisbol y veterano de la Reserva de la Marina de los Estados Unidos.

La emotiva ceremonia se realizó en el Cenotafio Roberto Clemente ubicado en su natal ciudad de Carolina.

A lo largo de su histórica carrera profesional en el béisbol, Clemente recibió varios honores. Fue All-Star, MVP y Campeón Mundial. Sin embargo, un dato menos conocido es que sirvió en la Reserva de la Marina mientras jugaba béisbol en las Grandes Ligas. Nacido y criado en Puerto Rico, Clemente jugó 18 temporadas con los Piratas de Pittsburgh, de 1955 a 1972. Su espíritu humanitario lo llevó a unirse a la Reserva de las Fuerzas de la Marina de EE.UU. durante la pretemporada de béisbol de 1958.

El servicio militar de Clemente personificó su filosofía de fe, amor y ayuda a los menos afortunados. Brindó su servicio hasta septiembre de 1964 como soldado de primera clase, incluidos seis meses de servicio activo en Parris Island (Carolina del Sur) y en Camp LeJeune (Carolina del Norte). Clemente fue exaltado al Salón de la Fama de Deportes de la Reserva de la Marina de EE.UU. en 2003 y al Salón de la Fama de los Veteranos de Puerto Rico en 2018.

Clemente falleció en 1972, a los 38 años de edad, en un trágico accidente de aviación mientras llevaba ayuda humanitaria a las víctimas de un devastador terremoto en Nicaragua.

“Nuestra misión durante todo el año es Recordar a los caídos, Honrar a quienes brindan su servicio y a sus familias, y Enseñar a la próxima generación sobre el valor de la Libertad”, expresó Karen Worcester, directora ejecutiva de Wreaths Across America. “El Sr. Clemente es un maravilloso ejemplo de cómo el servicio a los demás, a tu comunidad y a tu país, puede tener un impacto transformador en la vida de los demás. Siempre se le conocerá por lo que hizo en el terreno de béisbol, nuestra esperanza es que su servicio a nuestra nación sirva de ejemplo e inspiración a otros a encontrar una forma de servir.”

Crowley, la empresa de transporte y logística estadounidense más antigua en la isla y principal patrocinadora de las ceremonias de Wreaths Across America en Puerto Rico, proporciona servicios logísticos, financieros y en especie para transportar más de 5,600 coronas de EE.UU. a la isla. Además de participar como voluntarios en el Día Nacional de las Corona el 17 de diciembre, empresas locales se unen a Crowley con el patrocinio de coronas y el voluntariado para honrar a nuestros veteranos. Entre las compañías participantes de este año, auspiciando la compra y distribución de las coronas para las tumbas de soldados en Puerto Rico, se incluyen: Caribbean Produce Exchange, Inc.; Gallery Shipping; Flexitank; Oceanic General Agency; McAllister Towing and Transportation, Unlimited Heavy Equipment and Freight y Plaza Food Systems, en el patrocinio de coronas y el voluntariado para honrar a los veteranos.

“Nuestra asociación con Wreaths Across America y la celebración del servicio de Roberto Clemente es una oportunidad significativa para que los empleados y socios de Crowley recuerden y honren a los hombres y mujeres que sirvieron a nuestro país, así como para ayudar a enseñar sobre el valor y la importancia de aquellos que se sacrificaron para proteger nuestras libertades,” dijo Sal Menoyo, vicepresidente de Logística de Crowley en Puerto Rico y el Caribe. “Estamos orgullosos de poder respaldar importantes eventos como este y reforzar nuestro compromiso con los veteranos y con quienes actualmente brindan su servicio en todo el mundo junto a la familia Clemente y Wreaths Across America.”

La ceremonia del 12 de diciembre, en la que los invitados estarán acompañados por miembros de la familia Clemente, destacará la misión de Wreaths Across America en todo el mundo, así como las actividades de la Fundación Roberto Clemente para conmemorar el 50mo aniversario de su trágica muerte.

“El legado de nuestro padre permanece vivo y vigente a través de sus muchos logros, conexiones duraderas y el gran sentido de hermandad que estableció en Puerto Rico y alrededor del mundo,” dijo Luis Roberto Clemente, hijo de los fallecidos Roberto y Vera Clemente y director de la Fundación Roberto Clemente. “Estamos orgullosos de apoyar a nuestra comunidad; agradecidos a Wreaths Across America y a Crowley mientras iluminan su nombre, el servicio de nuestros veteranos en Puerto Rico y la nación.”

El sábado 17 de diciembre de 2022 —Día Nacional de las Coronas de América— los veteranos que descansan en el Cementerio Nacional de Puerto Rico y el Cementerio de Veteranos Atlantic Garden en Aguadilla, también serán honrados con la colocación de coronas patrocinadas por las comunidades. La ceremonia de Puerto Rico coincide con otras 3,400 que Wreaths Across America ha coordinado en los 50 estados y territorios estadounidenses en ultramar y el extranjero.