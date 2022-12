Jugador sufriría histórica sanción tras agredir a comisionado de FIFA en Qatar

La eliminación de Uruguay en Qatar 2022 generó situaciones de frustración entre los jugadores y el cuerpo técnico, mismo que se reflejó en José María Giménez, quien se desquitó con un comisario de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA, por sus siglas en inglés) y podría sufrir una fuerte sanción.

Tras la victoria por 2-0 ante Ghana, pero sin el boleto en sus manos, los jugadores reclamaron las decisiones de los árbitros mientras se iban al túnel de vestidores, ahí fue donde el jugador del Atlético de Madrid fue captado mientras realizó la agresión.

Las cámaras de televisión lograron mostrar cómo Giménez metió un codazo a un comisario de FIFA, situación que le traería una sanción por parte del máximo organismo.

Y es que de acuerdo al Código disciplinario de la FIFA, en su artículo 12, se establece que la sanción sería de “al menos quince partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un oficial de partido”.

Otra toma del cobarde codazo por la nuca de José María Giménez al director de competiciones de la FIFA.



Viene la investigación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y luego las duras sanciones por este bochornoso episodio.pic.twitter.com/iWRmhHQGLi — León Lecanda (@Leonlec) December 3, 2022

En caso de que este oficial no haya sido registrado, “la sanción podría bajar a tres encuentros o un periodo de tiempo adecuado por agredir (propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir, golpear, etc.) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

“Todas sus sanciones “en todos los casos se podrán imponer adicionalmente otras medidas disciplinarias”, se lee en el reglamento.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce si esta posible sanción sería aplicada solo en los juegos de selección nacional o también con el Atlético de Madrid.