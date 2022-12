Campeón olímpico ucraniano subasta medallas

Uno de los deportistas olímpicos más condecorados de Ucrania subastará sus medallas, dos oros y una de bronce, con la esperanza de recaudar una cifra de seis dígitos para contribuir en los esfuerzos bélicos de su tierra natal.

“Mis medallas olímpicas no importan si Ucrania no se puede mantener en esta lucha por la libertad e independencia”, compartió Yuri Cheban, dos veces campeón de canotaje, a The Associated Press en un intercambio de correos electrónicos el miércoles.

Cheban ganó el oro olímpico en 200 metros en 2012 y en 2016 y un bronce en 500 metros en 2008. SCP Auctions, quien presenta la venta, espera que cada oro ronde los 75.000 dólares, una estimación impresionante impulsada por la relativa escasez de medallas recientes disponibles y también por su significado.

Cheban donará las ganancias al fondo benéfico Olympic Circle, una colecta iniciada por atletas y destinada a ayudar a la ciudad de Mykolaiv, que no está lejos de la recién liberada ciudad de Kherson y cerca de donde vive Cheban en la ciudad portuaria de Odessa.

“Creo que mucha gente en el mundo no conoce a fondo la situación en Ucrania”, dijo Cheban de 36 años. “Ahora mismo, las ciudades pacíficas de Ucrania están sin electricidad, sin hospitales, escuelas, tiendas. La gente se está congelando en sus propios departamentos y algunos miembros de mi familia están tratando de vivir y trabajar bajo estas condiciones”.

Cheban dijo que la idea de la subasta de sus medallas vino de su compatriota Slava Medvedenko, un jugador de baloncesto que subastó sus dos anillos de campeonato con los Lakers (2001 y 2002) para apoyar los esfuerzos bélicos. Los anillos de Medvedenko se vendieron por un total de 253.000 dólares.

Desde el inicio de la guerra en febrero, los atletas ucranianos se han visto forzados a entrenar en diferentes países para preparar sus eventos. Durante el pasado verano, 22 atletas ucranianos compitieron en los mundiales de pista y campo en Oregon. Los saltadores de altura Yaroslava Mahuchikh (plata) y Andriy Protsenko (bronce) ganaron medallas.