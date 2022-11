Canelo le quiere meter las manos a Messi por “falta de respeto” a México

El tapatío aclaró que todo es contra Leo y no contra Argentina (Getty Images)

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez sufrió la derrota de México ante Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022; sin embargo, a un día del juego explotó contra Lionel Messi por una imagen que no deja muy bien parado al argentino.

En redes sociales circuló una imagen en la que pareciera que Messi patea la camiseta de México, la cual llegó hasta el mismo Canelo, quien tuiteó “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El boxeador no se quedó ahí y realizó otra publicación señalando: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, dando a entender que si se llega a topa con el futbolista le reclamaría de una manera muy dura, por así decirlo.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, agregó el mexicano en otro tuit.

la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! https://t.co/fuvEbA28aA — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Varios de sus seguidores le señalaron que Messi no pateó el jersey y que fue un accidente al momento de quitarse uno de los zapatos, otros señalaron que no se fuera con información falsa, pero también se apuntó que era la única camiseta en el suelo, mientras que la de Argentina estaba en los asientos de los vestidores del Estadio Lusail.

Habrá que ver si el Canelo Álvarez se retracta de esta advertência o si Lionel Messi sale a explicar lo sucedido durante la celebración por el triunfo de la albiceleste sobre el Tricolor.