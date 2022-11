Verlander otra vez por primer triunfo en Serie Mundial

FILADELFIA (AP) — Justin Verlander tendrá un difícil segundo acto a seguir.

No solo saldrá otra vez a buscar su primera victoria en una Serie Mundial la noche del jueves, sino que subirá al montículo contra Filadelfia luego que cuatro compañeros de Houston se combinaron para lanzar el segundo juego sin hits en el Clásico de Otoño.

“Es uno de los mejores", dijo el toletero de los Filis Bryce Harper tras la victoria de Houston por 5-0 el miércoles que empató 2-2 la serie. “Tocará salir y poder tener los mejores turnos posibles para anotar carreras”.

Verlander no supo sostener una ventaja de cinco carreras en el primer juego, y los Astros perdieron 6-5 en 10 innings. La derrota le dejó con una foja de 0-6 y 6.07 de efectividad en ocho aperturas de la Serie Mundial.

El as de 39 años, favorito para ganar su tercer premio Cy Young dentro de unas semanas, tiene la efectividad más alta de lanzadores que cubierto al menos 30 innings en el Clásico de Otoño.

“En la segunda vuelta a la alineación hicieron algunos ajustes y lograron hacer un mejor trabajo haciendo daños contra lanzamientos decorosos", dijo Verlander previo al cuarto juego. “Y cuando cometí errores, ellos castigaron. Y ahí las cosas empeoraron".

Perfecto al cabo de tres innings, Verlander permitió un sencillo remolcador a Nick Castellanos y un doble de dos carreras a Alex Bohm en el cuarto, y luego otro doble de dos carreras ante J.T. Realmuto en el quinto.

“Llevo mucho tiempo en esto. Son muchos juegos", dijo Verlander. “Me ha pasado de todo, bueno no todo. Siempre ocurre algo nuevo en este deporte. Es un viejo adagio, en todo caso. Pero no soy el tipo de persona que se queda lamentando por lo que salió mal”.

Se las verá contra unos Filis que no han conectado un imparable desde que Castellanos dio un sencillo para abrir el sexto inning del tercer encuentro. Previo a que Cristian Javier y tres relevistas se combinaron para blanquear a Filadelfia la noche del miércoles, la Serie Mundial sólo tenía un juego sin hits en sus registro — el juego perfecto de Don Larsen para los Yanquis de Nueva York contra los Dodgers de Brooklyn en 1956.

Verlander insistió que estuvo a un tris en el primer juego de conseguir la tan esquiva primera victoria en una Serie Mundial.

“No me pondré a sentirme mal porque me entraron a palos”, dijo. “Tengo que mantener una actitud positiva”.

Verlander tuvo foja de 18-4 y lideró las mayores con una efectividad de 1.74 este año, en su retorno tras someterse a una cirugía Tommy John.

Adquirido por los Astros en un canje con Detroit en 2017, avista la agencia libre y podría realizar su última apertura con Houston.

“Es prematuro”, dijo. “Realmente ha sido una gran experiencia pase lo que pase, si me quedo o no. Y realmente he disfrutado mi etapa con este grupo de jugadores y en la ciudad”.