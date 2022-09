Watt regresa a entrenar con Steelers; su rodilla está bien

PITTSBURGH (AP) — T.J. Watt no es fanático de los bloqueos abajo. Sin embargo, el linebacker estrella de los Steelers de Pittsburgh tampoco tiene ánimo de debatir si deberían ser legales o no, ni siquiera después del susto del domingo en el último partido de pretemporada en contra de Detroit.

El Jugador Defensivo del Año pasado en la NFL apenas se libró de sufrir una lesión grave en la rodilla izquierda cuando el tight end TJ Hockenson lo golpeó abajo de la cintura, legalmente, durante los albores del encuentro que Pittsburgh terminó ganando por 19-9.

Hockenson cruzó el campo y se lanzó a las piernas de Watt en una jugada de acarreo. El contacto provocó lo que Watt describió como una “incomodidad” en su rodilla.

El jugador salió del partido poco después como medida precautoria.

Watt, quien entrenó el miércoles y debería estar bien para el partido inaugural de Pittsburgh en Cincinnati el 11 de septiembre, dijo que Hockenson se disculpó inmediatamente después de la jugada.

Dijo "algo así como, ‘disculpa, tenía que hacerlo’ algo por el estilo”, dijo Watt. “Y realmente no tenía palabras para responderle. Mucha frustración más que nada”.

Watt describió los bloqueos como “algo difícil con lo que lidiar”, pero se negó a tomar partido cuando le preguntaron si deberían ser permitidos. Ese tipo de bloqueos se han convertido en un tema polémico poco después de que los Giants de Nueva York perdieron al defensive end novato Kayvon Thibodeaux por un mes.

El jugador resultó lesionado en una jugada similar en contra de Cincinnati en un partido previo. Watt dijo estar consciente de la lesión de Thibodeaux, pero negó haber visto la jugada.

“Realmente no me quiero meter en la discusión de lo que debería ser legal o no en el deporte”, dijo Wall, quien empató el récord de la NFL al conseguir 22 1/2 capturas de quarterback la temporada pasada. “Pero como he dicho, debo encontrar la manera de ser mejor en una situación similar para protegerme”.

Wall sabía que ese bloqueo venía. Él y Hockenson hacen contacto visual mientras el ala cerrada se acerca. Y cuando baja el casco, básicamente Watt no tenía a donde ir.

“Es obvio que si lo enseñan es porque es un movimiento legal”, dijo Watt. “Así que realmente no tengo problema con ello. Simplemente tengo que encontrar la forma de manejarlo”.