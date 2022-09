Ucraniana y bielorrusa no se saludan en la red en US Open

La ucraniana Marta Kostyuk reacciona durante el partido contra la bielorrusa Victoria Azarenka en la segunda ronda del US Open, el jueves 1 de setptiembre de 2022, en Nueva York. (AP Foto/Julia Nikhinson) AP (Julia Nikhinson/AP)

NUEVA YORK (AP) — La ucraniana Marta Kostyuk declinó estrecharle la mano a la bielorrusa Victoria Azarenka, luego que las tres veces subcampeona del Abierto de Estados Unidos le venció en Flushing Meadows el jueves.

Kostyuk esperó en la red con su raqueta alzada, la cual Azarenka toqueteó con la suya tras imponerse por 6-2, 6-3.

Bielorrusia colaboró en la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, y Kostyuk mencionó que tenía eso en mente cuando se percató — apenas se completó el sorteo del torneo — que podría jugar contra Azarenka en la segunda ronda.

“Es algo muy personal", dijo Kostyuk. “No fue un duelo personal para mí por ser contra Vika específicamente, pero en líneas generales no fue el partido de rutina que yo suele tener en un torneo".

Sobre el saludo tradicional que se hace tras un partido, Kostyuk dijo que no era lo correcto de hacer “en las circunstancias en las que me encuentro ahora”.

Azarenka dijo que ya enfrentó esa situación con una jugadora ucraniana al medirse contra Dayana Yastremska el mes pasado en Washington.

“Es lo que hay. Yo sigo adelante", dijo Azarenka. “No puedo obligar a nadie que me estreche la mano. Es su decisión”.

Kostyuk contó que le mandó un mensaje de texto a Azarenka el día previo para informarle que no le saludaría en la red. Azarenka contestó el mensaje, diciéndole a Kostyuk que no se encontraba en el complejo del torneo, así que Kostyuk no prolongó la discusión porque quería decírselo en persona.

Azarenka dijo que ha contactado a todas las jugadoras ucranianas que conoce en marzo tras la invasión. Kostyuk no es una de ellas, pero Azarenka dijo que lo intentó de cualquier manera.

“Lo intenté varias veces mediante la WTA, ya que entiendo que hay cierta sensibilidad. Me han dicho que no es el momento adecuado", señaló Azarenka.

“Si Marta quiere hablar conmigo, como el texto que me mandó ayer, yo le responderé. Tengo la disposición de escuchar, de tratar de entender, de ser cordial. Creo que la cordialiudad en este momento es muy importante, y ese ha sido mensaje desde el inicio", añadió.

Kostyuk cuestionó que Azarenka fuera partícipe del evento “Tennis Plays for Peace Exhibition” que la Asociación Estadounidense de Tenis organizó en la semana previa al torneo con el fin de recaudar dinero para Ucrania. Azarenka fue apartada el día del evento, que sirvió para generar más de 1 millón de dólares para asistencia humanitaria.

“Todo el mundo quiere ser super democrático sobre lo ocurrido y lo que está pasando es que, ahora mismo, mi nación está siendo masacrada diariamente, así que no quiero volver a contestar esta pregunta otra vez", dijo. “Imaginen que es la Segunda Guerra Mundial y un evento de recaudación para los judíos y un jugador alemán quiere jugar. Durante la guerra, no 70 años después de la guerra. En medio de la guerra. No creo que los judíos lo hubieran comprendido”.

Los tenistas rusos y bielorrusa fueron vetados de Wimbledon debido a al guarra. Compiten en el US Open pero sin identificación de nacionalidad o con bandera.