Dirk Nowitzki y el calvario: El exjugador de Mavericks confesó que sufre de fuertes dolores de cuerpo

Dirk Nowitzki disputó 21 temporadas en la NBA, lo que lo convirtió en el jugador europeo más importante en la historia del campeonato. Sin embargo, tanto tiempo en el alto rendimiento le está cobrando fractura.

Dirk no puede caminar bien

Y es que, el alemán reveló, recientemente, en una entrevista que su cuerpo tiene dolencia de todo tipo, ya que las lesiones que tuvo como atleta profesional lo dejaron sentido.

El teutón es una autentica leyenda del campeonato estadounidense, pues sólo Robert Parish, Kevin Willis y Kevin Garnett disputaron la misma cantidad de campañas que él.

A pesar de que jugó mucho tiempo con los Mavericks de Dallas, Dirk logró únicamente un título.

Aquel trofeo lo consiguió en 2011, cuando su equipo venció al poderoso Miami Heat de Chris Bosh, LeBron James y Dwyane Wade.

La actuación de Nowitzki en Las Finales fue espectacular, por lo que fue condecorado como el MVP de la eliminatoria.

Además, el alemán fue 14 veces All-Star y en cuatro ocasiones integró el equipo ideal de la NBA, 2005, 2006, 2007, 2009.

Incluso, fue MVP de la temporada 2006-07, ganador del concurso de triples en el All-Star Game de 2006 y medallista de bronce en el Mundial de Indianápolis 2002, entre otros logros.

El alemán se retiró por dolencia en el cuerpo

En 2019, la figura de los Mavericks decidió ponerle punto final a su carrera, puesto que las dolencias físicas eran cada vez más fuertes.

Por tal motivo, en la actualidad, Dirk sufre distintas molestias, que no le permiten llevar una vida normal.

“No dejo de darle vueltas a que seguramente esos dos últimos años en la NBA no merecieron la pena. Hubo momentos brillantes, por supuesto, pero al equipo no le fue bien y la realidad es que yo apenas podía ya moverme. Si me hubiera retirado dos años antes, estoy seguro de que ahora podría moverme mejor. Podría jugar al fútbol de vez en cuando con los niños. Ahora ni puedo hacer eso”, detalló el alemán.